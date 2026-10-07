Así quedó la tabla histórica de goleadores de la selección argentina, tras el retiro de Lionel Messi

Lionel Messi cerró su historia con la selección argentina con todos los logros grupales posibles y cifras individuales exorbitantes con las que ostenta un sinfín de récords. Una de ellas es la de máximo goleador de la historia, marca que será muy difícil de superar por todos sus sucesores.

Con el tanto frente a Benín en su partido de despedida de este martes en el estadio Monumental, el capitán llegó a los 126 en 208 encuentros, una media de 0,60 por encuentro.

El astro argentino domina ampliamente la tabla de artilleros de la Argentina con 70 más que su inmediato perseguidor que es Gabriel Omar Batistuta. El centrodelantero anotó 56 en 78 encuentros y tiene un promedio de 0,72, siendo el mejor dentro de los 10 primeros.

Lautaro Martínez es el único futbolista en actividad en la selección dentro de ese Top 10, con 42 anotaciones al igual que Sergio Agüero. El ‘Toro’, que anotó en esta fecha FIFA ante Bolivia y Burkina Faso, llegó a esa cifra en 86 compromisos y el ‘Kun’ hizo lo propio en 101.

Lautaro Martínez es el tercer máximo goleador de la historia de la selección argentina Nicolas Aguilera - AP

Quien sigue en el ranking es Hernán Crespo, autor de 35 goles. Quinto figura, nada más y nada menos, que Diego Armando Maradona con 32. Más atrás aparecen con 31 tantos Gonzalo Higuaín y Ángel Di María con el ‘Pipa’ con mejor promedio (0,41 contra 0,21 de ‘Fideo’). Por último, Luis Artime llegó a los 24 y Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque se quedaron en la línea de los 23, aunque el ‘Kaiser’ le suma un extra a ese logro por haber sido defensor.

Tabla de goleadores de la selección argentina

Lionel Messi - 126 goles

Gabriel Batistuta - 56

Lautaro Martínez / Sergio Agüero - 42

Hernán Crespo - 35

Diego Armando Maradona - 32

Gonzalo Higuaín / Ángel Di María - 31

Luis Artime - 24

Daniel Passarella / Leopoldo Jacinto Luque - 22

Herminio Masantonio - 19

José Sanfilippo / Norberto Méndez / Mario Alberto Kempes - 18

Los goles de Messi, al detalle