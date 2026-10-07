Así quedó la tabla histórica de goleadores de la selección argentina, tras el retiro de Lionel Messi

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Como no podía ser de otra manera, el gran capitán anotó en su último encuentro con la camiseta albiceleste; la ventaja con sus seguidores es abismal
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Lionel Messi cerró su historia con la selección argentina con todos los logros grupales posibles y cifras individuales exorbitantes con las que ostenta un sinfín de récords. Una de ellas es la de máximo goleador de la historia, marca que será muy difícil de superar por todos sus sucesores.
- Con el tanto frente a Benín en su partido de despedida de este martes en el estadio Monumental, el capitán llegó a los 126 en 208 encuentros, una media de 0,60 por encuentro.
El astro argentino domina ampliamente la tabla de artilleros de la Argentina con 70 más que su inmediato perseguidor que es Gabriel Omar Batistuta. El centrodelantero anotó 56 en 78 encuentros y tiene un promedio de 0,72, siendo el mejor dentro de los 10 primeros.
Lautaro Martínez es el único futbolista en actividad en la selección dentro de ese Top 10, con 42 anotaciones al igual que Sergio Agüero. El ‘Toro’, que anotó en esta fecha FIFA ante Bolivia y Burkina Faso, llegó a esa cifra en 86 compromisos y el ‘Kun’ hizo lo propio en 101.
Quien sigue en el ranking es Hernán Crespo, autor de 35 goles. Quinto figura, nada más y nada menos, que Diego Armando Maradona con 32. Más atrás aparecen con 31 tantos Gonzalo Higuaín y Ángel Di María con el ‘Pipa’ con mejor promedio (0,41 contra 0,21 de ‘Fideo’). Por último, Luis Artime llegó a los 24 y Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque se quedaron en la línea de los 23, aunque el ‘Kaiser’ le suma un extra a ese logro por haber sido defensor.
Tabla de goleadores de la selección argentina
- Lionel Messi - 126 goles
- Gabriel Batistuta - 56
- Lautaro Martínez / Sergio Agüero - 42
- Hernán Crespo - 35
- Diego Armando Maradona - 32
- Gonzalo Higuaín / Ángel Di María - 31
- Luis Artime - 24
- Daniel Passarella / Leopoldo Jacinto Luque - 22
- Herminio Masantonio - 19
- José Sanfilippo / Norberto Méndez / Mario Alberto Kempes - 18
Los goles de Messi, al detalle
- Marcó su primer tanto con la camiseta albiceleste el 1° de marzo de 2006 en un amistoso ante Croacia en Suiza.
- Según datos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 2022 es el año en el que más anotó con 18 festejos.
- De todos sus gritos de gol, 50 fueron por amistosos, 36 por Eliminatorias, 17 en Copa América y 13 en Mundiales.
- Bolivia es el rival que más lo sufrió: le hizo 11 tantos.
- Convirtió 1 re-póker (cinco goles en un mismo partido), 9 hat-tricks y 13 dobletes.
- Acumula un promedio de 0,60 goles por partido, ya que anotó 126 en 208.
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