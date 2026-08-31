Uno por uno, qué dijeron los jugadores de la selección argentina sobre el anuncio de retiro de Messi

El capitán Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina. A través de una publicación en Instagram, el astro del fútbol internacional compartió una foto de tres páginas escritas de puño y letra en las que expuso los motivos detrás de su decisión de dar un paso al costado. El jugador, de 39 años, tomó esta determinación dos días después de la final de la Copa Mundial, en la que Argentina cayó ante España.

El capitán Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina Stephanie Scarbrough - AP

La publicación de Messi generó numerosas respuestas de sus compañeros de la Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni. Futbolistas como Cristian “Cuti” Romero, Lisandro “Licha” Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, entre otros, le dedicaron sentidas palabras a través de la misma plataforma.

Cristian Romero

Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mi y por nuestro país. Gracias por tanto Capitán.

El mensaje de Cristian Romero para Lionel Messi

Lisandro Martínez

Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas, pero de todo corazón gracias! Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el fútbol y ganador en la vida!

Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario. Sos el mejor deportista de la historia porque del fútbol la verdad no hay comparación. Te quiero muchísimo.

El mensaje de Lisandro para Lionel Messi

Nicolás Tagliafico

¡Gracias eternas, Lionel Messi!

El mensaje de Nicolás Tagliafico para Lionel Messi

Rodrigo De Paul

Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección...

Solo gracias. El más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices. ¡No te imaginas cuantas sonrisas sacaste! Sos eterno.

El mensaje de Rodrigo De Paul para Lionel Messi

Enzo Fernández

Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina.

Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar.

No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos.

El mensaje de Enzo Fernández para Lionel Messi

Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca.

Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera.

Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán.

Leandro Paredes

Creía que ya estaba preparado para esta noticia pero claramente no era así. ¡Gracias, por todo lo que hiciste por mí como argentino, como hincha de la selección, como compañero y como amigo!

Las palabras sobran cuando trata de vos,de tu legado y de tu grandeza como jugador pero sobre todo como persona, soy un afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra selección ,de tu selección.

¡Te amo enano! ¡Que seas siempre muy feliz! ¡Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir!

El mensaje de Leandro Paredes para Lionel Messi

Lautaro Martínez

Del primer abrazo, al último..

Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Más allá de todo lo que lograste dentro de la cancha, me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros.

Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección.

A mí y a todos nuestros compañeros nos dejaste muchísimo más que recuerdos. Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida.

El mensaje de Lautaro Martínez para Lionel Messi

Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia.

Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos.

¡Gracias por todo capitán!

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