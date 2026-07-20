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Así reflejaron los diarios del mundo en sus tapas la victoria de España sobre Argentina: “Apabullante” y “dura despedida”
Diferentes medios destacaron el juego de la selección española y remarcaron que la final en Nueva Jersey pudo haber sido el último partido de Messi en mundiales
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Tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, los principales diarios europeos reflejaron este lunes en sus tapas la caída del equipo de Lionel Scaloni, la consagración del conjunto español y la posible despedida mundialista de Lionel Messi.
La prensa española celebró la obtención del título y destacó la actuación de los jugadores así como las virtudes del entrenador Luis de la Fuente.
Uno de ellos fue el diario El País, el cual abrió la edición de este lunes con una gran fotografía de los jugadores de la Roja celebrando el título. “España logra su segunda Copa del Mundo”, dice el encabezado. Además, resalta que el equipo dirigido “tejió su juego y desmanteló a la Argentina de Messi, que apenas creó peligro”.
El jugador mejor valorado fue Rodri, pero también ponderaron “la agitación de Olmo, la firmeza de Cubarsí y el revulsivo de Nico y Ferran”. Por otro lado, pusieron el foco en la actuación de Lamine Yamal: “Se impone en el reto de Messi y emula a Pelé en precocidad”.
Por su parte, El Mundo destinó su título principal a la consagración española, acompañado por una imagen del plantel durante los festejos. “Nuestra España... En la cima del mundo”, indicó en el centro de su portada.
Más abajo, incluyó una fotografía de Messi y se refirió a la derrota argentina como la “dura despedida del último gran genio del fútbol”. A su lado, destacó a Ferran Torres, autor del gol de la victoria, con una declaración del delantero: “El gol es de 47 millones de españoles”.
En Francia, Le Monde relegó el Mundial a un pequeño espacio ubicado en la parte inferior de su portada. El diario no puso el foco en el resultado de la final, sino en las controversias alrededor del titular de la FIFA, bajo el encabezado: “Mundial de 2026: la reputación empañada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino”.
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