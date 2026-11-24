Desde el 30 de junio de este año, cuando finalizó su contrato con Roma, Paulo Dybala estuvo sin club durante casi dos semanas. Como se dice en el mercado de pases, era un agente libre. En ese período tomó mucha fuerza la posibilidad de que se incorporara a Boca. Había causas concretas para imaginar que se llegaría a un acuerdo. En primer lugar, Boca tenía interés en la Joya, que vería cumplido el sueño de jugar en el club del que es hincha. Las negociaciones tenían al mejor intermediario para acercar a las partes: Leandro Paredes, que hacía un año que había vuelto a la Argentina tras haber sido compañero y amigo de Dybala en Roma.

Las versiones daban cuenta de continuos contactos del volante central con el cordobés para convencerlo. En una entrevista, su esposa Oriana Sabatini había dado a entender que podrían volver a la Argentina. Sin embargo, todo se desvaneció el 13 de julio, cuando Roma anunció la renovación del contrato por un año más, con una importante reducción salarial en el sueldo anual. Según cifras publicadas por Gazzetta dello Sport y recogidas por Calcio e Finanza, la remuneración fija bajó de 6,5 millones a 2,5 millones de euros, con otros 4 millones alcanzables mediante bonificaciones. El convenio que vencerá el 30 de junio próximo es sin opción a prórroga.

Dybala compartió la conferencia de prensa con el entrenador Gian Piero Gasperini FRANCK FIFE - AFP

Dybala es muy querido por los tifosi de Roma, donde lleva más de cuatro años, lapso en el que marcó 45 goles y dio 34 asistencias en 149 partidos. Las únicas dudas surgieron por las periódicas lesiones que sufre. Por caso, el último sábado reapareció tras una lesión muscular que le llevó más de un mes de recuperación y lo dejaron al margen de siete cotejos.

Tras los 62 minutos que disputó en el 5-1 a Parma, todo apunta a que la Joya será titular este miércoles, cuando Roma visitará al bicampeón Paris Saint-Germain por la quinta fecha de la Champions League.

El atacante surgido en Instituto de Córdoba dio junto al entrenador Gian Piero Gasperini la conferencia de prensa previa al encuentro que organiza la UEFA. Un periodista preguntó por sus sensaciones porque va camino a cumplir 15 años en el calcio, desde que en julio de 2012 se incorporó a Palermo, donde estuvo tres temporadas -una en la Serie B- para luego pasar siete temporadas en Juventus.

“Jamás imaginé que tendría una carrera como esta, y mucho menos que pasaría 15 años en Italia. He vivido en el sur, en el norte y ahora estoy en el centro del país. Llevo aquí casi la mitad de mi vida y soy muy feliz. Italia me ha recibido con los brazos abiertos. Su gente me ha ayudado a crecer, tanto como persona como futbolista. Mi hija nació aquí, así que es italiana”, contestó Dybala.

Dybala y Malen, la fórmula ofensiva de Roma ISABELLA BONOTTO - AFP

Tras esa respuesta, la siguiente consulta fue sobre si le gustaría terminar su carrera en Italia, a pocos días de haber cumplido 33 años. Y las palabras de Dybala son las que deberían interesarle a Boca: “Sí, espero quedarme en Italia el resto de mi carrera. Sería muy especial para mí dedicar toda mi trayectoria a la Serie A, además del año que pasé en el ascenso, que fue muy importante. Así que espero terminar mi carrera en Italia”.

Gasperini estaba al lado del argentino e intervino con una ironía que hizo reír a ambos: “No hay otros equipos por ahí, muchachos…”. Roma vuelve a disputar la Champions League tras siete años de ausencia. Necesita recuperarse tras dos derrotas en cuatro fechas. Especialmente dolorosa fue la caída de local ante Real Madrid, que con tres goles en los últimos siete minutos se impuso 4-3. Tampoco pudo aguantar la victoria en Old Trafford contra Manchester United, que dio vuelta el marcador con dos goles en los 10 minutos finales.

“Queremos competir contra los mejores equipos de Europa. Nos enfrentamos a algunos de los clubes más prestigiosos de la historia del fútbol. En mis primeros años aquí, fue obviamente decepcionante no poder llevar a la Roma de vuelta a la Champions League. También me sentí responsable. En nuestro primer año, estuvimos cerca de clasificarnos, llegando a la final de la Europa League [derrota ante Sevilla por penales], pero en los años siguientes no hicimos lo suficiente para merecerlo. Sin embargo, el año pasado vi un equipo verdaderamente decidido”, expresó Dybala.