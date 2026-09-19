Athletico Paranaense vs. Bahia por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Athletico Paranaense y Bahia correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará el domingo 20 de septiembre a las 19.30 h en el Estádio Mário Celso Petraglia, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El presente de los protagonistas

Athletico Paranaense llega a este compromiso tras igualar 3-3 ante Coritiba en su última presentación. Por su parte, el conjunto visitante, Bahia, arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 2-1 frente a Remo.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos se miden en esta instancia del torneo buscando consolidar sus respectivas rachas. Mientras que el local buscará hacerse fuerte en Curitiba tras su empate en el clásico, Bahia intentará mantener la eficacia demostrada en su última victoria para sumar puntos valiosos en condición de visitante.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A, ya que un triunfo les permitiría escalar posiciones y acercarse a sus objetivos en la temporada 2026.