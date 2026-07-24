Athletico Paranaense vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Athletico Paranaense e Internacional, correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 25 de julio a las 18.30 h en el Estádio Mário Celso Petraglia, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El presente de ambos equipos

El equipo local, Athletico Paranaense, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 ante São Paulo. Por su parte, Internacional atraviesa un presente diferente tras caer en su última presentación ante Cruzeiro por el mismo marcador de 2-1, por lo que buscará recuperar terreno en su visita a Curitiba.

Estadísticas y antecedentes

El conjunto de casa intentará aprovechar la fortaleza de su estadio para confirmar la solidez mostrada en la fecha anterior. Internacional, a pesar del traspié reciente, buscará equilibrar la balanza en un duelo directo donde ambos equipos necesitan sumar para consolidar sus aspiraciones en esta mitad del torneo.

Lo que está en juego

Para Athletico Paranaense, una victoria significaría encadenar buenos resultados y escalar posiciones en la tabla de clasificación. Internacional, por su parte, tiene la urgencia de sumar puntos fuera de casa para no perderle el rastro a los equipos de la parte alta y recuperarse rápidamente tras la derrota sufrida ante el conjunto de Belo Horizonte.