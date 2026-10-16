Athletico Paranaense vs. Palmeiras por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Athletico Paranaense recibe a Palmeiras en la jornada 31 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Athletico Paranaense y Palmeiras, correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 17 de octubre a las 19.30 h en el Estádio Mário Celso Petraglia, ubicado en la ciudad de Curitiba.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al compromiso tras mostrar un alto potencial ofensivo en sus últimas presentaciones. Athletico Paranaense arriba al duelo con el ánimo en alza tras vencer 4-1 a Chapecoense. Por su parte, Palmeiras llega con un presente arrollador tras haber derrotado 4-1 a Corinthians en su anterior compromiso liguero.
Números que anticipan el duelo
El partido promete ser un cruce de gran intensidad dada la actualidad goleadora de ambos elencos. Mientras que Athletico Paranaense buscará hacer valer su localía en Curitiba para consolidar su rendimiento ante su gente, Palmeiras intentará extender su racha positiva tras el sólido triunfo obtenido en la fecha previa.
Lo que está en juego
En esta etapa avanzada del Brasileirao Serie A, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto el equipo local como el visitante necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla y mantenerse competitivos en la recta final de la temporada 2026.
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