Athletico Paranaense vs. RB Bragantino por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Athletico Paranaense y RB Bragantino correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este sábado 15 de agosto a las 18.30 h en el Estádio Mário Celso Petraglia, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El momento de los equipos

El equipo local, Athletico Paranaense, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-0 frente a Santos. Por el contrario, el conjunto visitante, RB Bragantino, buscará recuperarse en Curitiba luego de la derrota sufrida en la fecha anterior ante Corinthians por 2-0.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Estádio Mário Celso Petraglia presenta un contraste de estados de forma inmediata, donde el rendimiento defensivo y ofensivo de ambos conjuntos en sus respectivas presentaciones previas será un factor determinante para el desarrollo del juego en la capital paranaense.

Lo que está en juego

Ambos equipos necesitan sumar puntos valiosos en esta etapa del torneo. Para Athletico Paranaense, el objetivo es capitalizar su buen momento y consolidar su posición en la tabla. RB Bragantino, por su parte, intentará cortar la racha negativa y escalar posiciones tras su último traspié en el campeonato.