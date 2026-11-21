El encuentro entre Athletico Paranaense y Remo correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A se disputará este domingo 22 de noviembre a las 16.00 h en el Estádio Mário Celso Petraglia, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El momento de los equipos

El equipo local, Athletico Paranaense, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación ante Flamengo por 2-1. Por su parte, Remo atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una victoria por 2-0 frente a Chapecoense en su anterior encuentro, lo que les permite llegar con la moral en alto para esta visita a Curitiba.

Números que anticipan el duelo

Ambos clubes buscan consolidar su rendimiento en la recta final del certamen. Mientras que Athletico Paranaense intentará aprovechar la localía para retomar la senda del triunfo, Remo buscará mantener la solidez defensiva que demostró en su última victoria para sumar puntos fuera de casa en el tramo definitivo de la temporada.

Lo que está en juego

Cada unidad es vital en esta etapa del Brasileirao Serie A. Para el dueño de casa, el resultado es fundamental para recuperarse en la tabla, mientras que para el visitante, sumar fuera de su estadio resulta determinante para escalar posiciones y cerrar el torneo con mejores perspectivas de cara a los objetivos planteados al inicio de la competición.