Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires: a qué hora juegan y por dónde se puede ver el partido

Este sábado, desde las 15, Atlanta y Estudiantes de Buenos Aires se enfrentan en el marco de los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, se disputa en el estadio Don León Kolbovski y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Bohemio se metió en la pelea por un ascenso a la Primera División tras quedar segundo en la zona B con 62 puntos, dos menos que Tristán Suárez, que terminó en lo más alto y jugará la final ante Godoy Cruz, líder de la zona A. Disputó 64 temporadas en la máxima categoría del fútbol argentino a lo largo de la historia, pero perdió la categoría en 1984 y, desde entonces, no volvió a jugar en la élite.

Ante su gente, en el estadio Don León Kolbovski, y con ventaja deportiva en caso de empate, Atlanta se ilusiona @atlantaoficial

El Pincha de Caseros, por su parte, terminó la temporada regular en el octavo puesto del Grupo A con 49 unidades (13 victorias, 10 empates y 13 derrotas). No gana desde hace tres partidos y necesita recuperarse con urgencia para avanzar de ronda y seguir peleando por el ascenso. De conseguirlo, regresará a la Primera División después de 48 años, ya que jugó el Metropolitano y el Nacional de 1978 y descendió al finalizar en el último lugar de la clasificación general.

La particularidad que tiene el Reducido es la ventaja deportiva en cada cruce para el mejor ubicado en la primera etapa. Es así que en caso de igualdad, avanzará de ronda el club que haya tenido una instancia inicial superadora.

Atlanta vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 15 (horario argentino) en el barrio porteño de Villa Crespo y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito apenas se inauguró, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlanta corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.85.

Las casas de apuestas ponen a Atlanta como favorito al triunfo en el encuentro ante Estudiantes @atlantaoficial

Posibles formaciones