Atlético de Madrid contraataca tras los comentarios de Julián Álvarez y denunciará a Barcelona ante la FIFA

Luego de las declaraciones de Julián Alvarez tras la victoria de Argentina ante Austria, Atlético de Madrid contraataca. El delantero cordobés había dejado en claro que “una transferencia” era “lo mejor para todos”. Sin embargo, en la capital española entienden que se trata de presión mediática para terminar negociando un valor por su pase inferior a la cláusula de rescisión, estipulada en 500 millones de euros. Los colchoneros ven detrás del asunto a Barcelona -club que el exRiver no nombró en sus declaraciones- y aseguran que lo denunciarán ante la FIFA por “negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”.

En este sentido, el CEO del equipo colchonero, Miguel Ángel Gil Marín, habló con la agencia estatal española EFE y criticó las declaraciones de Alvarez: “Profundamente lamento las palabras de Julián. No era el día para hacer esas declaraciones. Era el día de Messi y de Argentina, no el suyo”, valoró.

¿Rumbo al Camp Nou? Julián Alvarez quiere irse, el Atlético no lo vende por menos de la cláusula, estipulada en 500 millones de euros ADRIAN DENNIS - AFP

El ejecutivo colchonero continuó: “Julián tiene un sueño, y los aficionados del Atlético también tienen sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también es cierto que conoce perfectamente nuestra posición porque hemos sido muy claros: el Atlético no quiere traspasar sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue para nosotros”, recordó. En el contrato del futbolista con el Atlético, que rige hasta el 30 de junio de 2030, hay una cláusula de salida cifrada en 500 millones de euros.

Luego, Gil Marín apuntó hacia Cataluña: “El Barcelona nos está faltando al respeto. Piensan que pueden ignorarnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que realmente están mostrando al mundo es una forma de actuar que los define. Nos mienten, le mienten al jugador, a los medios, y también mienten a sus propios aficionados [hinchas]. Intentan hacer creer a todo el mundo que pueden llevar a cabo una operación que en realidad son incapaces de realizar”, criticó.

Miguel Ángel Gil Marín, CEO de Atlético de Madrid, al momento de la firma del contrato de Julián Alvarez, en agosto de 2024 CLUB ATLÉTICO DE MADRID - CLUB ATLÉTICO DE MADRID

Ocurre que Barcelona quiere a Alvarez, e incluso pudo haberlo convencido con su proyecto deportivo. Pero no tiene el dinero para pagar la cláusula y, a lo sumo, se hubiera estirado hasta los 120 millones de euros. Muy lejos del valor estipulado para negociarlo. Así, la única forma de sacar al delantero de la capital española es mediante la presión que el propio Alvarez pueda efectuar. Gil Marín continuó: “Esta no es la primera vez que el Barcelona actúa de esta manera, y el mundo del fútbol lo sabe perfectamente. El año pasado hicieron algo muy similar con Nico Williams y el Athletic Club”, recordó.

El ejecutivo del Atlético aseguró que su club denunciará a Barcelona ante los tribunales de la FIFA: “Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, adelantó. Esta ventana de tiempo [“periodo protegido”] se define de acuerdo a la edad del futbolista cuando rubrica su contrato. Cuando se rubrica un convenio con un jugador de 23 o más años y menor de 28 [como el caso de Julián, que tiene 26], ese periodo son tres temporadas completas o tres años (lo que termine primero). Así, como el cordobés selló su vinculación con los colchoneros en agosto de 2024, el “periodo protegido” rige hasta el final de la próxima temporada.

Las declaraciones de Julián Alvarez tras el 2-0 de Argentina a Austria

“No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño“, disparó el jugador de Atlético de Madrid, en ESPN, en una zona mixta que, hasta entonces, sólo se rendía ante Messi. El delantero cordobés, que no llegó al Mundial en óptimas condiciones físicas y, por ello, no fue titular en los dos partidos que disputó la selección nacional por el Grupo J, esta vez actuó diferente y no ocultó su irritación y sus intenciones de irse del club rojiblanco.

Sin embargo, después de dos temporadas completas, Alvarez se siente estancado en Atlético de Madrid. Multicampeón en River, en el City y en la selección argentina, Julián sabe que en el Aleti es todo más difícil. El conjunto español no obtiene un trofeo oficial desde el campeonato de La Liga en 2020/21. Además, da la sensación de que Julián no termina de encajar en el estilo táctico del Cholo Simeone (incluso ahora, en los que el equipo rojiblanco ataca más que en otros tiempos). En estos dos años de vínculo, muchas veces el técnico argentino eligió reemplazar a Julián en momentos inesperados, en los que el equipo no estaba ganando, una decisión -por momentos- inexplicable teniendo en cuenta las cualidades del atacante. Y, si bien Simeone muchas veces se expresó bajándole el tono a la situación, el propio Julián no ocultó su fastidio por ello.