Atlético de Madrid ganó y el caso Julián Alvarez llegó a los hinchas en el estadio Metropolitano

Atlético de Madrid debutó en la Liga de España con un 2-0 ante el ascendido Málaga y una formación inicial más propia de un amistoso de pretemporada que de comienzo de la temporada oficial. Varios canteranos y suplentes cubrieron las ausencias de titulares que se irán insertando progresivamente. Incluso lo hicieron ya durante el segundo tiempo para destrabar el 0-0. El debutante coreano Kang-in Lee, refuerzo por el que se pagó 40 millones de euros, entró a los 12 minutos de la segunda etapa y abrió el marcador con un golazo de zurda desde fuera del área. También ingresó el campeón del mundo Álex Baena, autor del 2-0 con un tiro libre. Giuliano Simeone disputó los últimos 35 minutos.

Cuti Romero hablando con Gustavo López en la previa al partido. pic.twitter.com/9LFp4ucf3K — Marcos Durán (@marqoss) August 19, 2026

Las razones de esta alineación emparchada son varias, pero la principal es que el Atlético fue uno de los clubes que más jugadores aportó a distintas selecciones en el Mundial. Y todos terminaron las vacaciones más tarde y necesitan un acondicionamiento físico. Fueron 12, lista que después del Mundial se agrandó con las contrataciones de Cristian Romero -estuvo de civil al costado del campo en el calentamiento previo-, Alex Grimaldo y Lee Kang-in, y que ya no tiene a los transferidos Thiago Almada y Nahuel Molina.

Kang-In Lee, refuerzo del Atlético de Madrid, abrió el marcador con un golazo JAVIER SORIANO - AFP

Entre las numerosas bajas en el equipo de Diego Simeone hay que anotar una muy especial, la de Julián Alvarez, que se sumó a los entrenamientos el lunes 10. A la necesidad de conseguir una puesta a punto -razón esgrimida por el Cholo-, el caso de la Araña tiene otras connotaciones: su firme voluntad de ser transferido a Barcelona se contrapone con la firme postura de los dirigentes de no negociarlo, sobre todo al club catalán, al que consideran un rival directo. Se abrirían a escuchar ofertas de la Premier League o de Paris Saint Germain, pero a Barcelona solo lo dejarían por la cláusula de 500 millones de euros, que es otra manera de decir que no es negociable.

Este miércoles, Atlético dio a conocer las fotos oficiales de los integrantes del plantel. El retrato de Julián, adusto y contrariado, contrasta con el rostro radiante de la imagen de presentación de la temporada pasada. El textual del delantero que acompaña la ficha es poco menos que una ironía: “Estoy muy contento e ilusionado. He sentido el cariño de los hinchas del Atlético desde el primer momento”.

El contraste de las fotos de presentación de Julián Alvarez de una temporada a la otra

El CEO del Atlético, Miguel Gil Marín, fijó claramente la postura: “No queremos traspasar a Julián, ni por 100 ni por 200 millones”. Antes del triunfo ante Málaga, el director deportivo Mateu Alemany fue en el mismo sentido: “¿Julián Alvarez? Gil Marín habló y expuso claramente la situación del Atlético de Madrid y yo solo puedo remitirme a esas palabras”. Tras el almuerzo con los dirigentes del Málaga, el presidente Enrique Cerezo tampoco dejó margen para la duda: “Es jugador del Atlético, tiene contrato, se está entrenando para tener una temporada maravillosa y magnífica. Desde un principio dijimos que no se vendía”.

El otro frente abierto es cómo queda la relación entre el cordobés y los hinchas, quienes desde un principio le dieron respaldo y afecto, incluso en los momentos que el gol se le negaba, y ahora se sienten defraudados por su insistencia para irse sin cumplir el contrato que lo une hasta 2030.

Desde algunos sectores del club se insinuó que Julián le debe unas disculpas a la afición. A esta cuestión se refirió Enrique Cerezo: “¿Si le pedirá perdón a la gente? Julián es una excelente persona y seguro que se ganará a la afición en dos partidos".

🗣️La afición del Atlético de Madrid (@Atleti) da su opinión sobre Julián Álvarez en la previa del debut liguero



¿Le pitarán? ¿Deben dejar que se vaya al Barça?



🎙️@PerezNoyaJuanma recoge las opiniones de la afición desde los aledaños pic.twitter.com/hekrg3RiNx — RNE Deportes (@RNEdeportes) August 19, 2026

En el estadio Metropolitano no hubo manifestaciones ni banderas sobre Julián, salvo un insulto aislado (“Julián hijo de puta”) en el final de un reducido grupo ultra que apenas se oyó y no tuvo eco en el resto de las tribunas.

Consultado el Cholo Simeone tras el partido por ese hecho puntual, se puso del lado de los hinchas: “Soy muy respetuoso con nuestra gente”.

💥 El Cholo Simeone sobre los insultos a Julián Álvarez: "Muy respetuoso con nuestra gente." pic.twitter.com/A08UFMwyKO — Jijantes FC (@JijantesFC) August 19, 2026

Antes del encuentro, fuera del estadio, algunos hinchas dejaron sus impresiones ante la consulta de Radio Nacional España. La tendencia marca un malestar con el ex-River. Un resumen de las opiniones: “Que se vaya (...). Creo que habrá una pitada monumental. Estamos todos un poquito dolidos (...). Si responde en el campo, se lo perdonará, como ocurrió con Griezmann. Yo no lo silbaría. Para qué lo voy a desmoralizar (...). Yo creo que debe irse porque no va a rendir si no quiere estar aquí; ahora mismo la afición tampoco lo quiere aquí (...). Que se vaya, pero no al Barcelona porque es un rival directo. Para eso que se quede en la grada. Si quiere irse, tiene París y Londres (...). No lo silbaría, primero lo vería y si muestra compromiso y lo hace bien, lo perdonaría”.

Ya dentro del estadio, los hinchas del Atlético se preocuparon con el primer tiempo chato y gris del equipo, con pocas llegadas. Las soluciones empezaron a llegar cuando entraron algunos de los futbolistas que seguramente llevarán el peso de la temporada, como Giuliano Simeone, Baena y Marcos Llorente. La ilusión se renovó con Kang-in Lee, quien ahora lleva la camiseta N° 7 que fue del ídolo Antoine Griezmann. ¿A Julián se lo volverá a ver con la N° 19? La polémica sigue abierta.