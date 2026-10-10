Atlético de Madrid le ganó a Alavés con un gol de cabeza de Cuti Romero: buen ingreso de Julián Alvarez

Atlético de Madrid se impuso 2-1 como visitante ante Alavés este sábado, en un partido correspondiente por la 8° fecha de La Liga española, en un partido que los locales acabaron con diez por la expulsión de Ángel Pérez, a los 16 minutos de la segunda etapa. El gran protagonista del encuentro fue Cristian Cuti Romero, que convirtió el gol del triunfo de cabeza, yendo a jugar como centrodelantero, a dos minutos del final.

Los rojiblancos se adelantaron con un tanto de Alejandro Grimaldo (a los 33 minutos del primer tiempo), pero Lucas Boyé -exdelantero de River- igualó de penal en el sexto minuto adicionado de la primera etapa, y Cristian Romero puso el 2-1 definitivo.

El gol de Cuti Romero sobre el final

La victoria en Mendizorroza mantiene al equipo de Simeone provisionalmente en la segunda posición de la tabla, a dos puntos del líder Barcelona, antes de recibir el martes al díficil Manchester United por la Champions League.

Le costó al Atlético de Madrid entrar en el partido ante un Alavés muy vertical, que subía mucho por las bandas.

Los dirigidos por Diego Simeone fueron poco a poco haciéndose con el control del balón y, tras un peligroso remate de Jonathan David a los 14 minutos, llegó el gol de Grimaldo. El campeón del mundo tiró una pared con Jonathan David en el área para llegar y soltar un disparo imparable cuando se jugaban 33.

Jullán Alvarez ingresó bien en Atletico Madrid; en la acción ante otro argentino, el defensor Nicolas Valentini, de Alaves ANDER GILLENEA - AFP

El Alavés no se puso nervioso, siguió atado a su plan de juego y al filo del descanso, cuando se jugaba el último minuto del primer tiempo, llegó la reacción local. Ángel Pérez se sacó un disparo que puso a prueba al arquero Jan Oblak, antes de que un agarrón de Robin Le Normand sobre Toni Martínez en el área fuera sancionado como penal. Lucas Boyé se encargó de transformar la pena máxima en el sexto minuto adicionado por el árbitro para mandar el encuentro al descanso con el 1-1.

Los cambios del Cholo

Atlético de Madrid reenergizó su ataque con los cambios de Simeone, le dieron un punto más de agresividad a su juego las entradas de Julián Alvarez y Álex Baena.

¡DURÍSIMO! Por este planchazo sobre JULIÁN ÁLVAREZ, Ángel Pérez se fue EXPULSADO en el duelo entre Alavés y Atlético de Madrid por la fecha 8 de #LaLigaxESPN.



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El argentino hizo un buen partido y empezó a marcar diferencias de entrada nomás, a los 16 minutos: allí fue víctima de una dura entrada de Ángel Pérez, que acabó con la expulsión del jugador del Alavés tras revisión en el VAR. En primera instancia, el árbitro del partido había amonestado, pero fue llamado y tras revisar la acción en el monitor cambió el color de la tarjeta.

Julián, que parece haber dejado definitivamente atrás todo lo ocurrido en verano europeo con su fallido traspaso al Barcelona, se mostró muy activo. Más allá de que no logró encontrar el gol estuvo cerca de hacerlo: de esa infracción que le habían cometido y por el que el advesario se quedó con diez futbolistas, ejecutó el tiro libre y la pelota dio en el palo derecho de Antonio Sivera.

Con uno más, el Atlético se volcó sobre el arco el Alavés, que trató de frenar a los rojiblancos con dos líneas de cuatro muy juntas y confiar en sus alternativas ofensivas a eventuales contraataques. Mariano estuvo a punto de darle un susto por esa vía, en un contragolpe que finalizó con un remate alto a seis minutos del final.

Pero la técnica individual, sumado a la decisión de que Cuti Romero vaya como tercer “9″, terminó de inclinar la balanza en favor del conjunto visitante. La victoria rojiblanca llegó apenas tres minutos después cuando Alex Baena, con una gran pegada, metió un centro al segundo palo donde apareció el ‘Cuti’ Romero para hacer el 2-1 definitivo de cabeza. Romero salió a gritarlo con todo y el Atlético encotró el premio a buscarlo hasta el final.