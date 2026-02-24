Atlético de Madrid se clasificó con los goles que le brotan a Sørloth y le faltan a Julián Alvarez

Atlético de Madrid dejó de ser el equipo que se especializaba en ganar 1-0. Ahora necesita convertir un gol más que el rival porque no tiene la consistencia defensiva que era parte sustancial de su identidad futbolística. Diego Simeone se mostró preocupado en el día previo a recibir a Brujas, que en la ida en Bélgica había marcado tres goles: “Tenemos que recuperar esa contundencia, mejorar todos defensivamente. Esa es la clave que nos ha llevado a luchar por cosas grandes”.

En la ansiada y necesaria -por lo económico- clasificación a los octavos de final de la Champions League (por undécima vez con la conducción de Simeone), Atlético no pudo mantener el arco invicto, al igual que en los nueve partidos anteriores de la competencia, pero sacó adelante un examen crucial con el poder ofensivo que lo está acompañando. El 4-1 a Brujas, en un estadio Metropolitano que pasó del nerviosismo del primer tiempo a la euforia del final, encumbró a Alexander Sørloth como nuevo goleador del equipo en la temporada, por delante de Julián Alvarez.

Alexander Sorloth se destapó con un hat-trick PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Con el hat-trick, el noruego llegó a los 15 tantos en este curso y superó a Alvarez, estancado en 13, en buena medida porque en 2026 solo anotó dos veces, contra un Sørloth más certero, autor de 10 en lo que va del año.

Atlético salió de los aprietos en que había quedado tras la última fecha de la Liguilla de 36 equipos, cuando una dura derrota de local ante la revelación Bodø/Glimt lo sacó de los ocho primeros puestos, que dieron pasaje directo a los octavos. El peaje a pagar fue este Brujas tan valiente y peligroso como tierno en defensa. Tras un primer parejo (1-1), inclusive con un conjunto belga dominante en varios pasajes, Atlético encarriló la historia desde los dos minutos, con el remate de media distancia del medio-centro Johnny Cardoso para el 2-1.

Lo más destacado de Atlético de Madrid 4 - Brujas 1

Cumplida la obligación de cruzar la frontera de los play-offs de los 16os de final, Atlético espera en la próxima etapa por Liverpool o Tottenham, ambos cabezas de serie, de acuerdo con lo que determine el sorteo del próximo viernes. Los octavos de final fueron el límite del Atlético en la temporada pasada, cuando quedó eliminado frente a Real Madrid, con el controvertido penal de Julián que no fue convalidado por el VAR por un imperceptible doble toque, que motivó una posterior modificación en la regla.

A diferencia de Sørloth , en la goleada tuvo un papel secundario Alvarez, que fue el primer cambio de Simeone, a los 13 minutos de la segunda etapa, cuando fue sustituido por Antoine Griezmann, cuyo futuro en la próxima temporada podría estar en el Orlando City de la MLS. “Ojalá que elija lo mejor, porque se lo merece”, se limitó a decir Simeone sobre uno de sus jugadores preferidos.

Más allá de la movilidad y despliegue habituales, a la Araña le costó integrarse al juego ofensivo. Hay una desconexión entre la individualidad y el equipo que sigue sin corregirse, y que alimenta los rumores sobre su futuro en la próxima temporada, con Barcelona, Arsenal y Chelsea como posibles destinos.

Apenas un cabezazo, por encima del travesaño, se pudo contabilizar como aporte ofensivo de Julián. Atlético fue profundo por otras vías, con el tándem por la derecha entre Marcos Llorente y Giuliano Simeone, que se entienden bien en medio del vértigo de sus esprints. El hijo del entrenador es un turbo que entró en los corazones de los hinchas.

Fue el partido de Sorloth, cuya profundidad y puntería tuvieron como cómplice, sobre todo en el primer gol, al arquero Simon Mignolet. Su flojísima respuesta -se hizo un nudo cuando le llegó la pelota- a un remate del noruego parecía desmentir una trayectoria que lo muestra con un paso de seis años en Liverpool, donde disputó más de 200 cotejos, y una foja de 35 presencias en la selección belga.

El 1-0 fue de una simplicidad más propia de un potrero que de la Champions: saque de arco largo, de más de 60 metros, de Oblak hacia Sorloth, que con su corpachón aguantó a un defensor, se metió en el área y definió con un remate defectuoso que hizo bueno Mignolet.

Giuliano Simeone volvió a destacarse por su despliegue THOMAS COEX� - AFP�

La firmeza defensiva pretendida por el Cholo naufragó en un córner de Brujas, peinado en el primer poste por Brandon Mechele y aprovechado unos metros atrás por el ecuatoriano Joel Ordóñez, que en la ida había convertido en contra. La acción enfureció a Simeone, por los gestos y las acaloradas palabras que intercambió con uno de sus ayudantes.

El empate de la primera etapa, con una mejor imagen de Brujas, presagiaba una complicación que finalmente Atlético no tuvo. El 2-1 de Cardoso fue un alivio y los ingresos de Griezmann y Ademola Lookman le dieron otro impulso al ataque. “Me emociona la predisposición y convicción con que entran los suplentes”, expresó Simeone tras el encuentro. Entre el francés y el nigeriano armaron una pared para el segundo gol de Sørloth, que minutos más tarde volvió a aparecer para resolver a un toque un centro de Matteo Ruggeri.

Descartada la posibilidad de pelear por el título de la Liga de España, en la que debe cuidarse de no bajar del cuarto puesto -ubicación actual- para no comprometer una de las vías de clasificación a la próxima Champions, el Atlético también tiene la motivación de la Copa del Rey, pendiente de la segunda semifinal ante Barcelona (3 de marzo), tras el formidable 4-0 de la ida.

A falta de echar el candado en la defensa, los partidos del Atlético están siendo muy entretenidos. Entre los goles propios y los adversarios, en los últimos siete cotejos se contabilizaron 30 tantos, con un promedio superior a los cuatro por encuentro. Y eso que Julián apenas si ve el arco.