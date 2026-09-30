Atlético de Madrid tiene en el radar a Santiago Beltrán para reemplazar a Jan Oblak

Con apenas 21 años, Santiago Beltrán se adueñó del arco de River y es considerado para la selección argentina por Lionel Scaloni. Su próximo paso, entonces, parece ser jugar en un equipo grande de Europa. Cómo y cuándo lo resolverá el futbolista, pero lo concreto es que ya empiezan a aparecer clubes del Viejo Continente que lo tienen en el radar. En concreto, el arquero porteño aparece como posible sustituto del esloveno Jan Oblak en Atlético de Madrid, cuyo entrenador es el argentino Diego “Cholo” Simeone.

El interés del equipo colchonero surge en momentos en que Beltrán negocia con River la ampliación de su contrato, que vence en diciembre de 2027. La intención de la comisión directiva que encabeza Stefano Di Carlo es renovarle por dos años más: hasta fines de 2029. El club de Núñez trabaja con Gustavo Goñi, agente del arquero -y también de Emiliano “Dibu” Martínez- para prorrogar el vencimiento del vínculo y, sobre todo, aumentar la cláusula de salida: en línea con otros futbolistas que firmaron contratos a largo plazo, la idea de los dirigentes es pasar de los US$25 millones actuales a US$100 millones.

Santiago Beltrán vs. Lautaro Martínez durante un entrenamiento de la selección argentina en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza JUAN MABROMATA - AFP

En las actuales condiciones, el piso para negociar al arquero es de US$15 millones, según trascendió. Y ese número vale siempre y cuando en los próximos días no se arribe a un acuerdo por la extensión de su contrato. En las oficinas del Monumental saben que las intenciones de Atlético de Madrid aún no pasaron a los papeles: no hay oferta formal. El eventual interés de los colchoneros está en sintonía con el que manifestaron otros equipos europeos antes del último Mundial: Juventus y Manchester City también lo tenían en el radar.

¿Por qué ahora?

Ocurre que por primera vez en 12 años -y 406 partidos- el ciclo del esloveno Jan Oblak en el arco colchonero puede terminarse. Si bien el arquero de 33 años nacido en Škofja Loka tiene contrato por dos años más, su salida puede darse en el próximo mercado de enero. Y según especulaciones de la prensa europea, su sustituto no sería su suplente, el también argentino Juan Musso (exarquero de Racing), sino Beltrán.

Es más, las noticias del mercado hablan de un posible préstamo de Musso a River para motorizar las tratativas por Beltrán con River: de ese modo, el club de Núñez no tendría que salir a buscar otro arquero para reemplazar al juvenil. Lo tendría en Musso, que fue el tercer guardavallas de la selección argentina en el último Mundial, junto con Dibu Martínez y Gerónimo Rulli.

El esloveno Jan Oblak, histórico arquero de Atlético de Madrid, podría irse de la capital española a fin de año ADRIAN DENNIS - AFP

Las relaciones entre el club de Madrid y River pasan por un gran momento: una muestra de ello fue el pase de Thiago Almada, quien recaló en el Monumental desde el estadio Metropolitano de la capital española a cambio de 20 millones de euros. Los colchoneros tienen una opción de repesca equivalente al doble de esa cifra. Esta cercanía entre los clubes, sumada a la presencia del español Pablo Longoria como director deportivo del equipo argentino podrían acelerar las conversaciones por Beltrán. Que ni siquiera arrancaron porque no hay oferta formal y porque el mercado de transferencias está cerrado.

Con buenos ojos

Más allá de haber sido uno de los mejores futbolistas del plantel en el último año y que su nivel en River lo haya catapultado a la selección, Beltrán quiere seguir creciendo. En este sentido, la eventual posibilidad de Atlético de Madrid seduciría al arquero. Además, coincidiría -en caso de quedarse en el plantel, claro- con Julián Alvarez, otro exfutbolista millonario.

Todos juntos: Enzo Fernández, Barco, Giuliano Simeone, Nicolás González, Santiago Beltrán, Julián Älvarez y Montiel, en el avión rumbo a la concentración en Kansas (Estados Unidos), donde se entrenó la selección argentina durante el último Mundial

De todas maneras, y en virtud de lo que significa la banda roja para Beltrán, el arquero jamás forzará una transferencia ni tensará la cuerda para irse. Sabe perfectamente que lo que lo llevó a ser “ojeado” (el término que se usa para observar a futbolistas de otros equipos en cancha con el objetivo de contratarlos) por los clubes europeos fue su irrupción en la primera de River. Y haber aprovechado al máximo su oportunidad mientras Franco Armani estuvo lesionado. Mientras continúe siendo uno de los mejores del equipo, Beltrán tendrá ofertas de todos los colores. Estará en él elegir la mejor.