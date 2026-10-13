Atlético de Madrid vs. Manchester United, en vivo: cómo ver online el partido de la Champions League 2026-2027

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El encuentro entre el Colchonero y los Diablos Rojos se disputa este martes a las 16 (hora argentina) en el estadio Metropolitano, con arbitraje del sueco Glenn Nyberg
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Este martes, desde las 16 (hora argentina), Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Colchonero comenzó su participación en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes con una derrota ante Liverpool. Como visitante, en Anfield, perdió 2 a 1 por los goles del húngaro Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister (el español Marcos Llorente puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Diego Simeone). Además del ‘Cholo’, el plantel cuenta con la presencia de cuatro argentinos: Juan Musso, Cristian ‘Cuti’ Romero, Giuliano Simeone y Julián Alvarez.
Los Diablos Rojos, por su parte, golearon 4 a 0 a uno de los debutantes de esta edición, Sabah FK de Azerbaiyán, en la primera jornada. Los tantos fueron convertidos por el brasileño Matheus Cunha, el portugués Bruno Fernandes, el esloveno Benjamin Sesko y el argentino Lisandro Martínez. Regresó al torneo en el que levantó el trofeo tres veces (1967-1968, 1998-1999 y 2007-2008) después de dos temporadas consecutivas en las que no logró clasificarse.
Atlético de Madrid vs. Manchester United: cómo ver online
El encuentro está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en España y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.98 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Manchester United. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.90.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian ‘Cuti’ Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-In Lee, Álex Baena; y Jonathan David o Julián Alvarez.
- Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot; Youri Tielemans, Carlos Baleba; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; y Matheus Cunha.
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