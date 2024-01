escuchar

Atlético de Madrid recibirá a Real Madrid este jueves en uno de los octavos de final por la Copa del Rey. El encuentro será uno de los partidos más atractivos del año y tendrá sabor a posible revancha para los colchoneros. El choque se desarrollará en el estadio Metropolitano, del club rojiblanco, a las 17.30 de Argentina y con transmisión de D Sports, y será el segundo cruce del clásico madrileño en una semana.

Para Real Madrid será el primer partido tras ganar la Supercopa de España, en Arabia. El último enfrentamiento entre ambos, en una semifinal por ese trofeo, resultó en triunfo de la Casa Blanca por 5-3. En esta ocasión, Atlético intentará rearmar una defensa que ha perdido solidez en los últimos tiempos. Pero lo que más ruido ha hecho en las horas previas es un tema extrafutbolístico.

El pasillo, una costumbre en el fútbol español en particular y en el europeo en general, no es una obligación ni está reglamentado. EFE

En Europa en general, y en España en particular, existe la costumbre de que en la salida de un campeón recientemente coronado a la cancha el equipo adversario forma dos filas de jugadores a los costados, como homenaje al logro de su oponente. El “pasillo”. Ante la posibilidad de que los colchoneros lo hagan para recibir a su máximo rival y vencedor de la Supercopa, el local rechazó la práctica. Contundente, el entrenador Diego Simeone dio la razón.

“Creo que no cambia la opinión respecto al año pasado. Siempre un gran respeto al entrenador y a los jugadores, pero siempre está por delante nuestra gente, y el respeto a ella es lo primero”, dijo el argentino este miércoles en una conferencia de prensa. Por su parte, Carlo Ancelotti, su colega en Real Madrid, no dejó de opinar sobre el tema. “Lo que pienso es respetar la decisión de cada club. Si lo hacen, me parece perfecto; si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia”, manifestó el italiano. Que amplió su postura: “Cada uno hace lo que quiere. El Aleti hace las cosas de distinta manera y no me meto en esto. Cuando nos toque elegir a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros”, expresó quien amplió recientemente su contrato con la Casa Blanca, descartando una oferta de la Confederación Brasileña para su seleccionado.

Simeone se preocupa por la defensa de Atlético de Madrid, antes granítica, ahora endeble. Prensa Atletico Madrid

Antecedente del pasillo

En mayo de 2022, cuando Real Madrid visitó el Metropolitano como campeón de la liga, Atlético se negó a hacer el pasillo. En un comunicado oficial el club sentó su postura al respecto: “Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deban pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento”.

El club colchonero agregó: ”Hemos protagonizado varias situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas”.

Por cierto, el pasillo es una tradición en el fútbol español, pero no una obligación. En el pasado Aleti se lo ha hecho a su vecino Real, como en 2014 por la Supercopa.

La defensa, esa cuestión

No obstante esa actitud que presentará este jueves, una semana atrás Simeone reconoció la superioridad de Real Madrid. “Fueron justos ganadores. Nosotros nos quedamos con cosas positivas y con cosas para mejorar. Esto va a hacernos aprender y mejorar”, sostuvo tras aquella derrota en tiempo suplementario, y agregó una autocrítica. “El cuerpo técnico es el que tiene que mejorar en algunos aspectos. Seguramente, el entrenador no está trabajando de la mejor manera con el equipo para darle las herramientas para que defiendan mejor”, apuntó entonces.

El montenegrino Stefan Savic, de bajo nivel en los últimos tiempos en una defensa floja de Atlético, le hace un planchazo a la pelota que tiene Vinícius Junior; el brasileño viene de ser figura en la final que Real Madrid le ganó a Barcelona por la Supercopa de España. GIUSEPPE CACACE - AFP

Ahora mira al choque de este jueves. “Está claro que no es un partido más porque tiene una eliminatoria por medio y no hay margen para ellos ni para nosotros. Por eso, necesitamos a nuestra gente como suele estar en el Metropolitano, y nosotros, desde dentro, tenemos que mostrar las mejores energías para que nos acompañe”, declaró Cholo, para quien al equipo “le faltan crecer y ganar duelos”. En la conferencia de prensa previa al juego añadió: “Tenemos que mejorar en lo individual, porque el fútbol de hoy siempre se trata de duelos y aquél que logra ganar más tiene más posibilidades de ganar el partido. Estamos trabajando en ello y, cuando mejoremos en esa parcela, seremos mejor equipo”.

El director técnico sostuvo además que Atlético se enfrentará con “el mejor rival”. “Ellos vienen con la energía positiva de haber ganado la Supercopa y juegan muy bien. Con espacios son peligrosos, y sin tener mucho el balón pueden ganar. Eso es jerarquía, no suerte”, dijo Simeone. “Si hablamos de contexturas físicas, ellos tienen grandes futbolistas, como [Antonio] Rüdiger, [Aurélien] Tchouaméni, [Jude] Bellingham y Joselu, y nosotros tenemos gente más baja. Pero creo que la calidad y la capacidad están en la velocidad mental y no en las piernas”, opinó.

Práctica de tiros al arco en Real Madrid

Tras esa derrota en una semifinal por la Supercopa disputada en Arabia Saudita, el conjunto rojiblanco intentará resarcirse y causar la segunda derrota en la temporada de los merengues. La única hasta el momento fue provocada por el propio Aleti: un 3-1 en septiembre 3-1 por LaLiga. Pero el equipo colchonero ha cambiado desde entonces. Ya no es el rocoso conjunto que adquirió fama como uno de los mejores en defensa.

Atlético ha recibido 15 goles en sus últimos seis partidos, incluidos los cinco que le hizo Real Madrid en Riad. En lo que transcurrió de la temporada (poco más de 50%), el arquero Jan Oblak ha tenido que recoger el balón dentro de su arco en 41 ocasiones, diez más que en toda la 2015/2016, la mejor de Atlético en defensa, en la cual alcanzó la final de la Champions League y compitió por LaLiga hasta el final.

Memphis Depay, en pleno entrenamiento

La debilidad del conjunto rojiblanco en defensa contrasta con la fortaleza que exhibe en ataque. Algo que, en parte quizás explique lo primero, por exponerlo más. En el 5-3 de la semana pasada, quedó desguarnecido frente a los contraataques merengues. ”Sabemos que es algo de la defensa, que tenemos que mejorar. Hasta que lo mejoremos pasarán partidos así”, reconoció el delantero Antoine Griezmann. ”Una defensa muy fuerte representa a Atlético de Madrid. No hablo sólo de los defensores, sino de todos. Hay que mejorarlo”, añadió el francés, uno de los máximos goleadores del campeonato español, como su compañero Álvaro Morata.

Atlético ha marcado hasta ahora en la 2023/2024 62 goles en 27 compromisos oficiales, de los cuales 34 fueron obra de Morata y Griezmann, en partes iguales. Sin problemas delante, Simeone intenta dar con la clave para volver a tener el equipo granítico de antaño. Parecen haber hecho daño las lesiones de José María Giménez y la irregularidad de Stefan Savic. ”Tengo que buscar las herramientas que ellos necesitan para recuperar esa seguridad defensiva que siempre tuvimos. Esto es como cuando llegué al club, cuando el equipo marcaba goles pero no defendía tan bien. La responsabilidad es absolutamente mía”, insistió Simeone.

