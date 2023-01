Atlético de Madrid ya trazó un plan para poder resolver sus conflictos con Rodrigo De Paul

escuchar

La reconciliación entre Rodrigo De Paul y Atlético de Madrid no parece tener un destino claro. No se encuentran los motivos para acercar a las partes. Incluso, cada día la historia se vuelve más compleja. Ni los dirigentes, ni el cuerpo técnico, ni los hinchas, ni la obtención de las Copa del Mundo pueden enderezar el rumbo de este vínculo. Es por eso que los medios de Europa aseguran que el club español tiene todas sus energías en tratar de “revivirlo”, aunque no lo ven tan sencillo, por eso también están concentrados en poder transferirlo en junio próximo y hasta ya idearon un plan para conseguir que De Paul se vaya de Atlético de Madrid.

Según consideran en España, el status de Rodrigo De Paul no cambió por haberse consagrado en Qatar con la selección argentina. Incluso, según Marca, Atlético de Madrid tiene trazada una estrategia para que el argentino emigre . Su regreso del Mundial fue otro punto de discordia. Aseguran que tras sus “eternas celebraciones” llegó lesionado y se perdió varios partidos, Además, generó incomodidad que no juegue tampoco ante Oviedo, partido del que sí formaron parte Ángel Correa y Nahuel Molina, este último como titular.

Nahuel Molina, Ángel Correa y Rodrigo De Paul en el homenaje de Atlético de Madrid por la conquista de la Copa del Mundo; los hinchas locales silbaron a De Paul Angel Martinez - Getty Images Europe

En Atlético consideran que De Paul no fue muy profesional en el último tiempo, por eso es que los fanáticos tampoco lo quieren demasiado. El “episodio Miami” fue el detonante : el argentino solicitó permiso para quedarse unos días en Argentina “por motivos personales” y después se fotografió con su novia en una fiesta en los Estados Unidos. Desde allí todo es muy complejo. Por lo tanto, la gerencia del equipo de Madrid quiere “empujar” al jugador, con contrato hasta 2026, hacia la salida en junio próximo. Sin embargo, antes de llegar a esa fecha, quiere que el futbolista tenga oportunidades en el equipo y “reviva”, según escriben en Marca, ya que consideran que puede aportar mucho antes de salir a otro club.

Según revelan en los medios españoles, el objetivo de Atlético de Madrid es que De Paul tenga continuidad, que sostenga su valoración en el mercado del fútbol mundial y que en los próximos meses y que tanto Juventus como Milan, que lo están siguiendo, se decidan a desembolsar los euros necesario para quedarse con el volante argentino. Atlético espera recuperar al menos 36 millones de euros, la suma pagada en 2021 para contratarlo procedente de Udinese.

Igual, mantienen la puerta abierta para alguna oferta en estas semanas, o algún préstamo con opción, aunque claramente no sea el objetivo primordial.

Atlético de Madrid apuesta que Rodrigo De Paul muestre el nivel que sostuvo con la selección argentina así poder recotizarlo y venderlo en el mercado de pases de junio Aníbal Greco - La Nación

Saben, en cualquier caso, que es un jugador recuperable si está centrado e implicado. Por eso, entienden que es fundamental recuperar la relación, al menos hasta junio, con el futbolista, ya que el plantel de Atlético de Madrid es corto, porque cuenta con apenas 19 jugadores de campo con la salida de Cunha, y Diego Simeone necesita a todo su personal para afrontar Liga y Copa . Incluso, el entrenador argentino comentó en los últimos días: “Hemos resuelto los problemas con De Paul como lo solemos hacer, internamente”.

Antes del Mundial, Simeone ponía al jugador bajo la lupa: “Tiene que demostrarle al club y al equipo todo lo que hace en la selección argentina. Lo que hace en la Selección es fantástico y acá a veces lo hace muy bien y hay otras que tiene menos continuidad. Ojalá que siga mejorando porque lo necesitamos”.

Ante este escenario es que necesitan con urgencia que el volante argentino tenga nuevamente continuidad en el equipo, porque leen que su irregular rendimiento en Atlético de Madrid impidió que mantenga un buen cartel en el Viejo Continente. La falta de liquidez de la Serie A dificulta una oferta en este mercado, pero desde Italia consideran que sí podrían asumir una buena suma en el próximo mercado .

Y todas estas estrategias de Atlético se trazan en medio de una relación compleja de la afición con De Paul. Aseguran desde Madrid que los hinchas consideran que el único compromiso que demuestra el argentino es con la selección nacional. Por eso es que silbaron su presencia el día del partido con Elche, cuando salieron al campo de juego tras salir campeones del mundo y fueron homenajeados por el club.

En ese contexto es que Atlético de Madrid ya tiene claro cuál es el plan para terminar los problemas con De Paul, potenciarlo para venderlo cuando antes. Será cuestión de saber si algo que está roto, puede pegarse lo suficientemente bien como para que funciones por un tiempo más.

