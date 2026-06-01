Otamendi mostró el cuarto que compartirá con De Paul en la concentración de la selección argentina en Kansas

Comenzó la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial. A partir del 11 de junio, la competencia empezará y la Argentina tendrá su debut cinco días después contra Argelia, lo que marcará el inicio del Grupo J.

Instalados en el Origin Hotel de Kansas, la delegación argentina comenzó con los entrenamientos bajo las órdenes de Lionel Scaloni, quien tendrá como primer objetivo afrontar los dos amistosos previos al Mundial contra Honduras e Islandia.

Nico Otamendi y Rodri De Paul comparten habitación

Como es habitual en las concentraciones, los jugadores se dividen en duplas y conviven durante el tiempo que dure la competencia. En este caso particular, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, dos de los referentes del equipo, decidieron compartir el mismo espacio al igual que sucedió en Qatar.

El número de cuarto elegido es el 203 y la particularidad es que está contiguo al de Messi, lo que marca la cercanía del dueto con el capitán de la selección argentina. El complejo, inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri, cuenta con habitaciones de primer nivel, equipada con todo lo necesario para los deportistas de alto rendimiento.

Mediante su cuenta de Instagram, el actual jugador de River armó un breve video para mostrar las comodidades de la habitación que compartirá con De Paul. La misma cuenta con una pequeña heladera, baños modernos equipados con hidromasaje y duchas amplias de alta presión, ideales para post entrenamiento y partido cuando los músculos están más tensos y precisan una relajación.

El hotel donde se hospedará la selección argentina

La elección de este hotel boutique, moderno, está orientado a satisfacer todas las necesidades de los jugadores que convivirán, según los resultados, un mes y medio en una concentración que comenzó a tener su mística por detalles numéricos.

Sucede que Messi eligió la habitación 202 y, al sumar 2+2 el resultado da cuatro, que sería el número de títulos mundialistas que conseguiría la selección si se corona en el Mundial 2026.

Esta coincidencia tiene sustento tras la elección del mismo jugador en Qatar, cuando se instaló en la habitación 201 en el Mundial de Qatar. La operación matemática de sumar el 2 y el 1 da como resultado el tres, el número de estrellas que tiene actualmente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron a la selección argentina en Kansas

Ambos jugadores del Inter Miami arribaron en la madrugada de este lunes a la concentración argentina. En un vuelo privado, el volante y el delantero fueron recibidos por integrantes del cuerpo técnico y se pusieron a disposición de Lionel Scaloni.

"Arranca el sueño", la frase motivadora de Rodrigo De Paul

Vestidos con una onda “oversize”, tanto Messi como De Paul dejaron por sentado su arribo en las redes sociales. "Arranca el sueño“, tituló el posteo Motorcito acerca de su arribo y expectativa de cara al inicio de una nueva Copa del Mundo.