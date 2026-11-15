Atlético Mineiro empató y llegará a la final de la Sudamericana con un acumulado de siete partidos sin ganar

El club Atlético Mineiro empató 0 a 0 con Mirassol este sábado como visitante en su último partido antes de enfrentar a Boca por la final de la Copa Sudamericana. Con ese resultado, el equipo de Eduardo Domínguez acumuló siete encuentros sin ganar y llegará con esa racha a la definición del próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El encuentro se disputó en el estadio José María de Campos Maia y correspondió a la fecha 35 del Brasileirao. El resultado extendió la serie sin triunfos del conjunto brasileño, que permanece séptimo en la tabla de posiciones, con 51 puntos. Su rival quedó en el puesto 14, con 41 unidades.

El equipo de Eduardo Domínguez viajará el miércoles a Barranquilla EITAN ABRAMOVICH - AFP

La participación de Mineiro en la final de la Sudamericana motivó el adelantamiento del partido. Durante el encuentro, si bien el equipo visitante tuvo más la pelota, encontró dificultades para superar la defensa local.

Mirassol aprovechó los contraataques y exigió a Everson con un remate de Reinaldo. En el complemento, Bruno Santos y Edson Carioca estuvieron cerca de convertir en una misma acción, pero sus intentos dieron contra los palos. El local terminó con diez jugadores por la expulsión de Edson en tiempo de descuento.

Este sábado Boca le ganó a Banfield y clasificó a la final de la Copa Argentina Marcelo Aguilar

Mineiro también tuvo oportunidades. Cuello, Cassierra y Bernard probaron durante la primera etapa, mientras que Gustavo Scarpa protagonizó una de las ocasiones más claras sobre el cierre: su tiro que partió desde afuera del área pegó en un palo del arco defendido por Walter.

Ahora, Domínguez tendrá los últimos entrenamientos para preparar la final. De acuerdo con la programación difundida por Atlético Mineiro, el plantel se reencontrará el lunes en Cidade do Galo a las 14 y practicará desde las 15, y el martes repetirá ese esquema.

El miércoles tendrán entrenamiento por la mañana y la delegación partirá a las 14 rumbo a Colombia. Allí completará la preparación para enfrentar a Boca en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Andrés Matonte dirigirá la final de la Copa Sudamericana Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El Xeneize, en tanto, goleó 3 a 0 a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina, con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Platense el 2 de diciembre, después de haber conquistado la Tabla Anual. Leandro Paredes fue reemplazado tras tocarse la parte posterior de un muslo, aunque tanto el volante como el entrenador aclararon que se trató de cansancio y que no hubo lesión.

La final de la Sudamericana está prevista para el sábado a las 19.30 y tendrá como árbitro al uruguayo Andrés Matonte. En esta edición del torneo, el juez dirigió dos victorias de Boca: el 1 a 0 ante O’Higgins, por la ida de los 16avos de final, y el 4 a 0 frente a Recoleta, en la revancha de los octavos.

El historial de Matonte con el conjunto xeneize abarca nueve partidos, con cinco triunfos, dos empates y dos derrotas. También fue árbitro en el Mundial de Qatar 2022. En Barranquilla, sus asistentes serán Nicolás Tarán y Andrés Nievas, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR.