La inesperada oportunidad que se le abrió a Independiente de jugar la Copa Sudamericana

Independiente ganó en los escritorios una vida más para meterse en zona de ingreso a la próxima Copa Sudamericana. El tribunal de Disciplina de la AFA confirmó el jueves las sanciones para cuatro integrantes del cuerpo técnico de Defensa y Justicia que protestaron en la Bombonera por el gol de Boca y fueron expulsados por el árbitro Sebastián Zunino. Como los Rojos y el Halcón habían igualado en puntos (47), goles a favor (39) y goles en contra (36), el siguiente criterio que corría para desempatar era el del Fair Play. Y estas cuatro expulsiones -que implican un castigo de una fecha para cada uno de los responsables- provocaron que los de Avellaneda superen a los de Florencio Varela en esa tabla. Y eso acarrea la inversión de posiciones en la tabla anual: Independiente concluyó así en el puesto 13°, y Defensa, en el 14°. Todo deberá confirmarse en las próximas horas, cuando se publique la clasificación final del Fair Play.

Los cuatro integrantes del cuerpo técnico comandado por Julio Vaccari que recibieron la tarjeta roja por sus reclamos tras en tanto de Enner Valencia fueron Gino Navone, Gastón Machín, Gustavo Sikan y Gastón Saccani. Todos recibieron idéntica sanción: una fecha.

Aquí, vale una explicación: en el comienzo de la temporada, los equipos arrancan con 1000 puntos y comienzan a perder unidades por tarjetas amarillas y rojas. Cada expulsión equivale a cinco puntos de descuento en la tabla de Fair Play, por lo que tras las cuatro rojas confirmadas hoy por el tribunal de disciplina Defensa y Justicia terminó el año con 865 unidades. Independiente lo supera: tiene 875 y por eso, al igualar en el resto de los ítems estadísticos, los Rojos suben en la tabla anual y el Halcón baja una posición.

Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, durante el partido ante Boca Manuel Cortina

De todas maneras, este ascenso en la tabla anual conseguido en los escritorios no clasifica de forma automática a Independiente al segundo torneo en importancia del continente. El equipo dirigido por Jadson Viera no depende de sí mismo y tiene que esperar a que se confirmen otras variables para confirmar su pasaje: en concreto, debe aguardar que los clubes que están por encima suyo en la tabla anual liberen cupos. Belgrano (décimo) no cuenta, ya que se ganó un cupo a la próxima Libertadores como campeón del Apertura 2026.

Así, para que Independiente consiga meterse a la próxima Sudamericana deberán darse las siguientes condiciones: que Boca sea campeón de la Copa Sudamericana 2026 en la final contra Atlético Mineiro, que Estudiantes levante la Copa Libertadores 2026 tras el partido decisivo contra Palmeiras, y que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors sean campeones del Clausura. Si este escenario se concreta, Independiente (ubicado en el puesto 13 de la tabla anual) conseguirá su boleto a la próxima Copa Sudamericana. Algo que parecía una utopía minutos antes de que Felipe Tempone convirtiera su gol agónico para darles el triunfo a los de Avellaneda ante Riestra en el Libertadores de América.

TEMPONE METIÓ EL 2-1 TRAS EL SAQUE DEL MEDIO



El delantero del Rojo definió por arriba de Arce y volvió a adelantar a su equipo ante Riestra.



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Antes de que se confirmara la decisión del tribunal de Disciplina, el entrenador de Independiente, Jadson Viera, se ilusionó con el potencial acceso al torneo continental: “Estamos expectantes a lo que puede ser la clasificación a la Copa Sudamericana”, dijo en diálogo con El Espectador Deportes, de Uruguay. La frase fue tomada casi en tono de broma en redes sociales por los simpatizantes de Independiente. Ocurría que el órgano disciplinario de la AFA no había publicado aún su fallo y los Rojos estaban en el puesto 14 de la tabla anual, sin posibilidad alguna de clasificación al torneo internacional de la próxima temporada. Ese escenario cambiaría horas después. Y Viera, que fue duramente criticado por algunos hinchas, acabaría teniendo razón.