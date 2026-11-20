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Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentan este sábado desde las 19.30h en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Atlético Mineiro viene de perder ante Montevideo City Torque por 2-0 mientras que Boca Juniors llega de ganar ante Vasco da Gama por 3-1.
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