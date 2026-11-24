El encuentro entre Atlético Mineiro y Corinthians correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A se disputará este miércoles 25 de noviembre a las 20.00 h en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.

El momento de los equipos

Atlético Mineiro llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a Mirassol en su última presentación. Por su parte, Corinthians arriba con el ánimo en alza luego de conseguir una contundente victoria por 4-0 ante Botafogo en la fecha anterior.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos se encuentran en una etapa decisiva del torneo, buscando cerrar la temporada 2026 de la mejor manera. Mientras que el Galo intentará aprovechar la localía en el Arena MRV para retomar la senda del triunfo, el Timao buscará capitalizar la confianza ganada tras su última goleada.

Lo que está en juego

El resultado en Belo Horizonte es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en este tramo final del Brasileirao, donde cada unidad en juego en la fecha 36 resulta determinante para definir las posiciones finales de la tabla antes del cierre del campeonato.