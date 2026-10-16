Atlético Mineiro vs. Coritiba por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlético Mineiro y Coritiba, correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 17 de octubre a las 18.30 h en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte.

El presente de ambos equipos

Atlético Mineiro llega con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Santos en su última presentación. Por su parte, Coritiba busca recuperar terreno tras igualar 1-1 ante Botafogo en el compromiso previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en un choque donde la regularidad ha sido una materia pendiente. Los antecedentes recientes reflejan la necesidad de sumar de a tres para fortalecer sus respectivas aspiraciones en la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

Para el local, el objetivo es capitalizar su buen momento para escalar posiciones en el certamen, mientras que el equipo visitante intentará sumar unidades valiosas en su visita a Belo Horizonte para mejorar su situación actual en la competencia.