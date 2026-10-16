Atlético Mineiro vs. Coritiba por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Atlético Mineiro recibe a Coritiba en la jornada 31 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Atlético Mineiro y Coritiba, correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 17 de octubre a las 18.30 h en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte.
El presente de ambos equipos
Atlético Mineiro llega con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Santos en su última presentación. Por su parte, Coritiba busca recuperar terreno tras igualar 1-1 ante Botafogo en el compromiso previo.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en un choque donde la regularidad ha sido una materia pendiente. Los antecedentes recientes reflejan la necesidad de sumar de a tres para fortalecer sus respectivas aspiraciones en la tabla de posiciones.
Lo que está en juego
Para el local, el objetivo es capitalizar su buen momento para escalar posiciones en el certamen, mientras que el equipo visitante intentará sumar unidades valiosas en su visita a Belo Horizonte para mejorar su situación actual en la competencia.
- 1
CR7 y la crisis de su retiro: cuando Jesus y Dios debaten que hacer con Cristiano
- 2
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026
- 3
Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para jugar en Estudiantes frente a Flamengo
- 4
El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi a Santiago Beltrán en el empate de River con Sarmiento: “¡Salí una vez!”