Atlético Mineiro vs. Fluminense, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlético Mineiro y Fluminense correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 12 de septiembre a las 16.00 h en el estadio Arena MRV, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.

El presente de ambos equipos

Atlético Mineiro llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-0 frente a São Paulo en su última presentación. Por su parte, Fluminense arriba a Belo Horizonte con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 1-0 ante Vasco da Gama en su partido más reciente.

Números del enfrentamiento

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a la confianza tras la última jornada. Mientras el conjunto local buscará reencontrarse con el gol tras el traspié ante el Tricolor paulista, la visita intentará extender su racha positiva tras el triunfo ajustado obtenido en su anterior encuentro.

Lo que está en juego

Sumar de a tres resulta fundamental para ambos elencos en este tramo del Brasileirao Serie A. El Atlético Mineiro intentará hacerse fuerte en casa para escalar posiciones en la tabla, mientras que Fluminense buscará consolidar su buen momento para mantenerse competitivo en la parte alta de la clasificación.