Atlético Mineiro vs. RB Bragantino, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Atlético Mineiro y RB Bragantino se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Arena MRV, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Atlético Mineiro viene de ganar ante RB Bragantino por 1-0 mientras que RB Bragantino llega de perder ante Atlético Mineiro por 1-0.

Todo lo que hay que saber

Atlético Mineiro vs. RB Bragantino

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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