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Atlético Mineiro recibe a Vasco da Gama en la jornada 37 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Atlético Mineiro y Vasco da Gama, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 19.30 h. El escenario del duelo será la Arena MRV, ubicada en la ciudad de Belo Horizonte.
El momento de los equipos
El equipo local, Atlético Mineiro, llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 frente a Corinthians en su última presentación. Por el lado de la visita, Vasco da Gama arriba a Belo Horizonte con la necesidad de revertir su imagen luego de caer derrotado por 1-0 ante RB Bragantino en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán cerrar la temporada con regularidad en esta penúltima jornada del certamen. El historial reciente y el rendimiento acumulado a lo largo de las 37 fechas serán factores determinantes en un encuentro que promete intensidad en la Arena MRV, donde el local buscará hacerse fuerte ante su público.
Lo que está en juego
Para Atlético Mineiro, el objetivo es sumar tres puntos en casa para escalar posiciones en la tabla de cara al cierre del torneo. Para Vasco da Gama, el partido representa una oportunidad fundamental para recuperarse tras el traspié sufrido y finalizar el Brasileirao 2026 de la mejor manera posible.
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