Estudiantes arrancó mal en la Copa Libertadores: Audax Italiano fue más en Chile y lo sorprendió

No fue lo esperado, ni por asomo. Estudiantes, en su regreso a la Copa Libertadores, se vio sorprendido por un Audax Italiano que, a pesar de terminar con nueve jugadores, lo venció por 1-0, en uno de los partidos de ida por la segunda ronda eliminatoria.

Estudiantes, líder con puntaje ideal de su grupo en la Copa de la Liga Profesional, perdió con el modesto conjunto chileno en un duelo que se jugó en el estadio El Teniente, de Rancagua, con un discreto arbitraje de Christian Ferreyra, que expulsó a dos jugadores del local y a Marinelli en la visita.

Michael Fuentes parece escaparse con la pelota con Mariano Andújar por el piso, pero finalmente no concretará esa jugada JAVIER TORRES - AFP

Apenas iban cinco minutos cuando Estudiantes se vio sorprendido con un remate cruzado de Jorge Henríquez a la salida de un tiro de esquina, que pasó entre varias piernas para ingresar en el segundo palo del arco defendido por Mariano Andújar. Allí estuvo el gol que marcó la diferencia, y la primera novedad que sufrió el Pincha, pero no la única, ya que además se vio maniatado un buen rato por el buen juego del conjunto local, que con un manejo prolijo a partir de Henríquez, también generó peligro para los delanteros argentinos Germán Estigarribia, de muy buena tarea, y Lautaro Palacios.

El gol de Audax Italiano

Por contrapartida, no era lo mismo Audax Italiano cuando atacaba que a la hora del retroceso, pero en ese rubro estuvo la falla de los dirigidos por Ricardo Zielinski, que no encontraron nunca la pelota en la mitad del campo como para progresar en ataque, salvo en algunos chispazos de Gustavo Del Prete. Pero con eso le bastó en algún momento del primer tiempo hasta para anotar a través de Leandro Díaz, pero el gol fue invalidado por el árbitro uruguayo Christian Ferreyra, cuya tarea iba a ser clave para el desarrollo del encuentro con sus fallos en un encuentro que, por tratarse de la segunda fase, no cuenta con la ayuda del VAR.

El arbitro Christian Ferreyra, de pobre labor, le muestra la tarjeta amarilla a Fabián Noguera AFP

Pese a que los locales terminaron con dos hombres menos por las expulsiones de Nicolás Fernández y Fabián Torres, Estudiantes nunca encontró los caminos que lo condujeran siquiera al empate, y se repitió en envíos improductivos, ante un Audax Italiano se que refugió con aplomo y no tuvo mayores apremios para dejar en cero a un equipo visitante que apenas llegó en un par de ocasiones con claridad.

Y para colmo, ya con el tiempo cumplido, el ex Rosario Central, Alan Marinelli, que había ingresado cinco minutos antes, se hizo expulsar cuando el equipo de Zielinski más lo necesitaba.

Lo mejor del encuentro

Con poco margen de error, le tocará ahora a Estudiantes tratar de revertir la llave cuando reciba a Audax Italiano en el Uno de La Plata la semana próxima, con la obligación de ganar por dos goles para avanzar a la tercera etapa eliminatoria.

En los otros tres partidos de esta segunda fase hubo otra victoria local y fue la de Barcelona, de Ecuador, sobre Universitario, de Perú, por 2 a 0, con goles de Erik Castillo y Carlos Garcés en el segundo tiempo. Como visitante, Guaraní, de Paraguay, se llevó una importante victoria por 1 a 0 en tiempo de descuento con gol de Josué Colman, sobre el brasileño América MG. Y en el último partido del miércoles, en la altura de La Paz, igualaron 1 a 1 el local Bolívar, de Bolivia y Universidad Católica.

