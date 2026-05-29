Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo

Este viernes, en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, se diagramaron los ocho cruces con la presencia de los 16 equipos que atravesaron los octavos de final, entre los que aparecen los argentinos Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Platense. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

La Lepra mendocina culminó su participación en la instancia inicial, en su debut absoluto en la competencia, como puntera del Grupo C y con ocho puntos de ventaja sobre Fluminense, su perseguidor más cercano y con el que justamente se cruzará en octavos. El Pincha, por su parte, se metió entre los 16 mejores con un triunfo agónico frente a Independiente Medellín en la última fecha y se verá las caras con Universidad Católica, verdugo de Boca en la primera ronda.

Independiente Rivadavia fue el mejor argentino de la etapa de grupos y el segundo más destacado entre todos FEDERICO PARRA - AFP

El Canalla perdió el invicto en la sexta fecha al caer por la mínima diferencia ante Independiente del Valle y le cedió el liderazgo de la zona H a los ecuatorianos por el desempate olímpico, que pondera los resultados entre los equipos igualados entre sí. En la próxima ronda chocará con Corinthians. Por último, el Calamar, el otro debutante argentino de esta edición, hizo historia al derrotar por 2 a 0 al Timão como visitante en la última jornada dela zona E para ganarse un lugar en octavos de final, donde jugará ante Coquimbo Unido.

Octavos de final de la Copa Libertadores 2026

*El equipo mencionado en segundo lugar definirá la serie como local

Estudiantes de La Plata (2°A) vs. Universidad Católica (1°D)

Rosario Central (2°H) vs. Corinthians (1°E)

Cruzeiro (2°D) vs. Flamengo (1°A)

Deportes Tolima (2°B) vs. Independiente del Valle (1°H)

Mirassol (2°G) vs. Liga de Quito (1°G)

Palmeiras (2°F) vs. Cerro Porteño (1°F)

Platense (2°E) vs. Coquimbo Unido (1°B)

Fluminense (2°C) vs. Independiente Rivadavia (1°C)

Así quedó conformado el cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 Canchallena

Los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto: la ida será en la cancha del equipo que haya finalizado segundo en su grupo y la vuelta en el estadio del que haya quedado puntero. Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, programados entre el 8 y el 17 de septiembre. Las semifinales serán entre el 13 y el 21 de octubre mientras que la final a partido único tendrá lugar el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.