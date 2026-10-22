Audax Italiano vs. Huachipato, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Audax Italiano y Huachipato, correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile, se disputará este viernes 23 de octubre a las 20.00 h en el Estadio Municipal de La Florida, ubicado en Santiago.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con los ánimos renovados tras sus presentaciones anteriores. Audax Italiano arriba tras conseguir una victoria por 1-0 frente a O'Higgins, mientras que Huachipato también llega en racha positiva, habiendo derrotado a O'Higgins por 2-0 en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

La paridad en los resultados recientes de ambos equipos sugiere un trámite equilibrado. Mientras el local busca hacer valer su localía en el Estadio Municipal de La Florida, la visita llega con la confianza alta tras su último triunfo, manteniendo el foco en una racha de victorias que ambos buscarán extender en esta etapa decisiva del torneo.

Lo que está en juego

Este duelo de la jornada 25 es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la Primera División Chile. Sumar de a tres resulta vital para consolidar posiciones en la tabla y mantener la dinámica ganadora exhibida por cada plantel en sus respectivos enfrentamientos previos frente a O'Higgins.