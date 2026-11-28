El encuentro entre Audax Italiano y Palestino, correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Municipal de La Florida, ubicado en la ciudad de Santiago.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir sus actuaciones más recientes tras haber tropezado en la fecha anterior. Audax Italiano buscará recuperarse luego de caer por 3-2 en su visita frente a Cobresal, mientras que Palestino intentará reencontrarse con el triunfo tras haber sido derrotado 1-0 por Unión La Calera.

Estadísticas del duelo

El enfrentamiento en el Estadio Municipal de La Florida se presenta como una oportunidad para que ambos equipos busquen estabilidad en el tramo final de la temporada. Los antecedentes recientes indican que tanto Audax Italiano como Palestino llegan con la urgencia de sumar puntos tras sus últimas caídas en el campeonato.

Lo que está en juego

Para ambos elencos, este cruce resulta fundamental en sus aspiraciones dentro de la tabla de posiciones. Un resultado positivo es esencial para retomar la confianza y escalar posiciones en la recta final de la Primera División Chile, evitando dejar unidades valiosas en el camino ante un rival directo.