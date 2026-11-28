Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Audax Italiano recibe a Palestino en la jornada 29 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Audax Italiano y Palestino, correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Municipal de La Florida, ubicado en la ciudad de Santiago.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir sus actuaciones más recientes tras haber tropezado en la fecha anterior. Audax Italiano buscará recuperarse luego de caer por 3-2 en su visita frente a Cobresal, mientras que Palestino intentará reencontrarse con el triunfo tras haber sido derrotado 1-0 por Unión La Calera.
Estadísticas del duelo
El enfrentamiento en el Estadio Municipal de La Florida se presenta como una oportunidad para que ambos equipos busquen estabilidad en el tramo final de la temporada. Los antecedentes recientes indican que tanto Audax Italiano como Palestino llegan con la urgencia de sumar puntos tras sus últimas caídas en el campeonato.
Lo que está en juego
Para ambos elencos, este cruce resulta fundamental en sus aspiraciones dentro de la tabla de posiciones. Un resultado positivo es esencial para retomar la confianza y escalar posiciones en la recta final de la Primera División Chile, evitando dejar unidades valiosas en el camino ante un rival directo.
Más leídas de Fútbol
- 1
Un bochorno: el árbitro boliviano Jordy Alemán le dio un golpe de puño a un arquero argentino en la final de la Copa Paceña
- 2
La furia del arquero argentino que fue golpeado por un árbitro boliviano: “Es un cagón, que pegue más fuerte”
- 3
Uno por uno: estos son los clubes argentinos que perderán sponsors de juego por la nueva Ley de Ludopatía
- 4
Miguel Merentiel, el goleador de Boca que va detrás de las grandes marcas del club y sueña con retirarse de azul y oro