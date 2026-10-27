Austin FC vs. Real Salt Lake por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Austin FC y Real Salt Lake correspondiente a la jornada 33 de la MLS se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el Q2 Stadium, ubicado en Austin, Texas.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con el ánimo en alto tras conseguir resultados positivos en sus últimas presentaciones. Austin FC logró una victoria por 2-1 frente a Sporting Kansas City en su duelo anterior, mientras que Real Salt Lake arriba con un presente sólido tras imponerse por 3-0 ante St. Louis City SC.

Números que anticipan el duelo

La paridad en el rendimiento reciente de ambos equipos sugiere un encuentro disputado en el Q2 Stadium. La capacidad de Austin FC para hacerse fuerte en casa frente a un Real Salt Lake que demostró contundencia ofensiva en su última actuación será uno de los focos principales de análisis para este enfrentamiento.

Lo que está en juego

Con la temporada avanzando hacia sus instancias finales, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Tanto el equipo local como el visitante buscarán capitalizar el envión anímico obtenido tras sus recientes triunfos para escalar puestos y consolidar sus objetivos en el certamen.