Austria piensa en el futuro: la FIFA autorizó los cambios de nacionalidad de Carney Chukwuemeka y Paul Wanner

Austria obtuvo el permiso de la FIFA para convocar a dos exjuveniles de Inglaterra y Alemania para la próxima ventana de partidos amistosos. Además, Carney Chukwuemeka y Paul Wanner -de ellos se trata- quedaron habilitados para enfrentar a la Argentina de Lionel Messi en el próximo Mundial. Chukwuemeka, extremo del Borussia Dortmund, y Paul Wanner, mediocampista ofensivo del PSV Eindhoven (Países Bajos), nacieron en Austria y, según las reglas de la FIFA, eran elegibles para cambiar de selección.

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, comparte el Grupo J con Argentina, Argelia y Jordania. Chukwuemeka, de 22 años, jugó previamente con Aston Villa (coincidió con el Dibu Martínez) y Chelsea antes de pasar al Dortmund por cerca de 20 millones de euros. Fue internacional juvenil por Inglaterra -país al que llegó procedente de Eisenstadt, Austria- y también era elegible, por sus padres, para representar a Nigeria. Wanner, de 20 años, se formó en las inferiores del Bayern Munich y en la temporada pasada se destacó con la camiseta del humilde Heidenheim en la Bundesliga. Firmó en agosto de 2025 con el PSV neerlandés, que le entregó la camiseta número 10. Toda una muestra de confianza.

El joven Paul Wanner se formó en las inferiores del Bayern Munich, juega en Países Bajos y también fue autorizado por la FIFA a integrar el seleccionado austríaco @paul_wanner_

Austria jugará un Mundial de varones por primera vez desde 1998. El equipo debutará contra Jordania el 16 de junio en el estadio de los 49ers de San Francisco, luego enfrentará a Argentina en el estadio de los Cowboys de Dallas y concluirá su participación ante Argelia en la casa de los Chiefs de Kansas City.

Chukwuemeka y Wanner podrán ser convocados para los partidos amistosos de este mes, cuando Austria reciba a Ghana y Corea del Sur, también clasificados al Mundial. La FIFA permite a los jugadores cambiar de selección nacional una vez si tienen doble nacionalidad y siempre que no hayan disputado más de tres partidos oficiales con la selección absoluta antes de cumplir 21 años. Chukwuemeka nunca ha disputado un partido con la selección absoluta de Inglaterra, mientras que Wanner apenas tiene 20 y vistió la camiseta alemana en la Sub 17 y la Sub 21.

Chukwuemeka deja Inglaterra

El jugador de 22 años representó a Inglaterra desde la categoría Sub 17 hasta la sub-20, disputando 23 partidos en categorías inferiores. Formó parte de la selección que ganó la Eurocopa sub-19 en 2022 y fue el máximo goleador de Inglaterra en el torneo con tres goles. Su fichaje, ratificado por la FIFA, fue posible gracias a que nació en Viena antes de que su familia se mudara a Northampton cuando era niño. Chukwuemeka ha disputado 30 partidos con el Dortmund esta temporada tras su incorporación definitiva al club germano el verano pasado. Se destaca por su velocidad y el desequilibrio en los duelos uno contra uno.

El hermano de Carney, Caleb, también se formó en la cantera del Northampton y jugó con el primer equipo de esa ciudad antes de unirse a su hermano mayor en Aston Villa. Caleb juega actualmente en el AC Bellinzona suizo.

Wanner, la joya que perdió Alemania

Paul Wanner, centrocampista ofensivo de 20 años, tomó la decisión de representar a Austria a principios de este año. Aunque nació en Dornbirn (Austria), desarrolló toda su carrera futbolística en Alemania y representó a las selecciones nacionales de ese país desde la Sub 17 hasta la Sub 21. Wanner juega actualmente en el PSV Eindhoven, donde marcó cuatro goles y dio tres asistencias en 27 partidos esta temporada.

Su seleccionador en Austria, el histórico Ralf Rangnick (de nacionalidad alemana) lo llamó por primera vez en noviembre de 2022. Le cursó una invitación a una concentración de Austria. E hizo una planificación especial para el joven mediocampista ofensivo. Estaba dispuesto a convocarlo a la Euro 2024.

“Dejó una gran impresión en los jugadores. Él también disfrutó mucho. Desde entonces estamos en contacto regular”, dijo entonces Ragnick. Además, contó qué le respondió el jovencito luego de su oferta: “Independientemente de si se trata del equipo absoluto, a mí me gusta ser convocado”. En ese momento, Wanner deshojaba la margarita entre Alemania y Austria.

No es la primera vez que Ragnick se asegura un “fichaje” para su selección entre los jugadores que optan a más de una nacionalidad. El año pasado, Austria ya había convencido a Raul Florucz para que representara a Austria tras considerar jugar por Rumania. Con las incorporaciones de Wanner y Chukwuemeka, Austria se aseguró dos jugadores considerados grandes talentos del futuro del fútbol europeo, consolidando así el futuro a largo plazo de la selección nacional.

(Con información de la agencia AP).