Austria podría perder a una de sus figuras para el partido contra la Argentina

El dato que informó el periódico Kurier de Austria podría ser tomado con humor. Porque ante la profesionalización en la que se encuentra el fútbol se presupone que cualquier estudio médico o trámite de un jugador de una selección nacional debería ser tratado con urgencia. Hay una idea general de que cualquier barrera se puede quebrar por la “causa nacional”. Pero en este caso, la lesión que sufrió Stefan Posch (fractura de mandíbula), dejó al conjunto dirigido por el alemán Ralf Rangnick en un extraño intervalo de espera de ocho horas, porque el especialista al que le enviaron los estudios para conocer el diagnóstico se encontraba en Viena... y ya se había ido a dormir.

La diferencia horaria le jugó una mala pasada al seleccionado austríaco, que ahora acelera la construcción de una máscara protectora para Posch. Aunque incluso si su armado llegara a tiempo, no está claro si podrá jugar contra la Argentina en la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, el próximo lunes, a las 14.

Stefan Posch va en busca de la pelota tras el gol en contra de Yazan Alarab en el 3-1 de Austria ante Jordania STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El informe médico oficial, dado a conocer más tarde, explicó: “Actualmente no es necesaria la cirugía. Se está fabricando una férula especial para el jugador de la selección austriaca con el fin de facilitar su recuperación”. Posch se lesionó durante el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania, en la madrugada del miércoles último.

El valor que el cuerpo técnico le da al jugador de Mainz 05 es tal que se decidió mantenerlo en el puesto de lateral derecho y mover al mediocampo a Konrad Laimer, de Bayern Munich. Eso mismo explicó Stefan Oesen, asistente de Rangnick: “El simple hecho de que tengamos a uno de los mejores laterales derechos del mundo como Konny (Laimer) y que Posch sea el que juega en esa posición, lo dice todo sobre su fortaleza. Porque lo necesitamos sí o sí en el campo”.

Más allá de las prestaciones naturalmente defensivas que el jugador ofrece, el equipo necesita a Posch por su gran capacidad de presión para ser el principio de los ataques tras la recuperación. “Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra crear una situación de máxima presión sobre el rival. Y solo gracias a esto sus compañeros pueden adoptar una posición muy ofensiva, lo cual es fundamental para nuestro juego”, argumentó Oesen.

Ralf Rangnick, entrenador de Austria MAX SLOVENCIK - APA

Si Laimer ocupara el puesto de lateral derecho, Rangnick se vería obligado a realizar dos modificaciones. Una posicional y otra de nombre.

Las malas noticias para la selección austríaca habían comenzado dos semanas antes del Mundial, cuando sufrió la lesión de Christoph Baumgartner, mediocampista de Leipzig y una de las principales figuras del equipo, que quedó desafectado tras sufrir un desgarro en el amistoso contra Túnez.

Cómo parar a Messi

En el equipo Rangnick nadie habló de miedo, pero todos mostraron, sí, un gran respeto por Lionel Messi. El que empezó fue el entrenador: “Cuesta creer que casi tenga 40 años. Es un fenómeno absoluto. Uno sólo puede quedarse boquiabierto cuando ha visto cómo jugó contra Argelia”.

Pero además, Rangnick dijo estar preocupado más allá de Messi: “Si miro quiénes están en el banco de suplentes y quiénes han entrado en el transcurso del partido. Sería un error limitarlos a una sola figura”.

Romano Schmid festeja su gol ante Jordania Jeff Chiu - AP

Pero también dio lugar a un análisis más personal del capitán argentino: “A Messi le gusta mucho la posición del 10. En esta etapa de su carrera ya no es de los que persiguen cada balón. No hace falta hablar de cualidades técnicas. Es extraordinario lo que hace, cómo marca goles”.

David Alaba se expresó en la misma línea de razonamiento. “Argentina es el campeón del mundo. Juega un buen fútbol, tiene muchos buenos jugadores, no hay secretos. Los vamos a analizar con mucho detenimiento”.

Romano Schmid, futbolista de Werder Bremen y autor de un bonito gol contra Jordania, no ocutló para nada su ilusión: “Estoy deseando jugar contra mi ídolo. Será un partido mucho más movido que contra Jordania, que nos cedió el balón muchas veces. Vamos a tener que mejorar”.