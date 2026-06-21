Austria, un equipo físico y con “gigantes” que cabecean pero que atrás ofrece mil filtraciones

En un Mundial en donde se potencia el juego, los ataques y los golazos, y donde hay poco espacio para la especulación, lo primero en lo que deberá estar atento Lionel Scaloni con respecto al próximo rival, Austria, está en la concepción de su entenador, de ver si ante la Argentina, este lunes, por la segunda fecha del Grupo J, saldrá a revalidar los conceptos de su juego o tomará más recaudos. Austria es un equipo con menos recursos que los del conjunto nacional, pero tiene algunas cuestiones por las que se hace peligroso. Y a ellas deberá estar atento el seleccionado, sobre todo porque cuando necesita arriesgar, hasta es capaz de quedarse apenas con dos defensores.

Ralf Rangnick, técnico alemán de 67 años, el creador del Gegenpressing (la presión tras la pérdida de la pelota en ataque): siempre tuvo la convicción de que la presión no es una fase defensiva, sino la herramienta ofensiva más letal del fútbol moderno. El funcionamiento de sus equipos, en ataque, trata de apoyarse en un par de cronómetros: A) La recuperación de la pelota en 8 segundos: el equipo debe asfixiar al poseedor del balón y recuperarla en un máximo de ocho segundos tras la pérdida. Si no se logra en ese tiempo, se debe replegar a una estructura compacta. Y B) Finalización en 10 segundos: una vez recuperada la pelota, el objetivo es rematar al arco rival en menos de diez segundos, aprovechando el desorden defensivo del oponente.

Un contraataque de Jordania, con el retroceso defensivo de Austria que aperece abierto y sin solidez

Lo primero que muestra Austria es un juego físico y de altura. El equipo titular en el debut ante Jordania reunió un promedio de 1m80 en el cual sus principales referencias aéreas fueron los centradelanteros Sasa Kalajdzic (2m00) y Marko Arnautovic (1m92) -empezó el primero y lo reemplazó el segundo-; el lateral derecho Stefan Posch (1m88), el primer central Philipp Lienhart (1m89), el segundo central David Alaba (1m80), uno de los volantes centrales, Konrad Laimer (1m80) y una de sus mejores individualidades, Marcel Sabitzer (1m78), que se mueve por la izquierda en el esquema 4-2-3-1.

Pero en cuanto al bloque aéreo, el más peligroso es Arnautovic -el mencionado anteriormente) y vale como disparador para posarse además en los otros que ingresaron en la primera fecha desde el banco: el defensor Kevin Danso (1m90), el mediocampista Paul Wanner (1m85), el volante ofensivo Carney Chukwuemeka (1m87), y el delantero Patrick Wimmer (1m82). No ingresó el otro 9, Michael Gregoritsch, con una altura de 1m93, ni el defensor central Michael Svobod (1m95).

Cómo fueron los goles ante Jordania

Austria venció por 3-1 a Jordania, por el grupo J del Mundial 2026 - RESUMEN COMPLETO

Quizás el planteo que tenga Austria contra la Argentina no sea el mismo que frente a Jordania. O quizás matice algunos recursos para ver cuándo apliarlos y cuando no, pero el equipo aplica como herramienta la presión alta tras pérdida pero también la presión alta frente a las salidas desde el fondo adversario. Como recurso ofensivo utiliza los centros y lanzamientos verticales para las segundas jugadas (gana uno de los atacantes pero -por lo general- las finaliza un compañero que respalda ese avance). Si bien es probable que el titular sea Arnautovic como centrodelantero (luego del auspicioso ingreso en el debut), el gigante Kalajdzic también se ofrece como un “optimista” a la hora de retroceder y jugar por abajo. No es su fuerte, está claro, pero baja y pivotea para continuar con los avances.

Ofensivamente, la selección de Scaloni deberá estar atento además a los lanzamientos desde la derecha en forma de laterales-centro, a cargo del primer central Lienhart: llega con potencia al área adversaria y todos están atentos tanto a la primera como a la segunda jugada. Y una virtud de Schmid (el más bajo, con habilidad y gambetas de 1m68) que lo excede, ya que los goles desde afuera del área son una constante en este Mundial.

Marca mixta para Austria en las pelotas paradas en contra: como en este tiro libre lateral, en el que tres toman marcas personales y los demás cubren una zona

Austria tiene un juego en el cual arriesga y sus principales déficits está en la falta de simetría de su última línea y los volantes (dejan los pasillos muy abiertos); ni que hablar a la hora del retroceso: pueden volver varios pero eso no es sinónimo de solidez defensiva.

Las decisiones de Rangnick son arriesgadas hasta en las modificaciones: durante el juego con Jordania, con el partido empatado y disconforme con el rendimiento, reemplazó a todo el ala izquierda de la defensa: afuera el segundo central y el lateral izquierdo para pasar a jugar 2-4-4, con Danso como central (posición de 6) y Laimer (el número 20, que había arrancado como volante) entre lateral y volante por la izquierda. Recién volvió al 4-2-3-1 en los diez minutos finales, ya con el resultado a favor por 2-1.

La búsqueda con centros para su centrodelantero, una de las fórmulas más utilizadas por Austria

Stefan Posch, que se fracturó la mandíbula ante Jordania y está en duda, suele mandarse como una topadora por el carril derecho, pero también es cómplice en los espacios que en el fondo deja Austria. Defensivamente es un equipo desordenado: quizás entre cuatro o cinco futbolistas terminan defendiendo muchos metros a lo largo y a lo ancho. Si la Argentina recupera y descarga en vertical para adelante, puede con un solo pase dejar mano a mano a un futbolista para definir.

Muchos metros para defender

¡ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS, POR FAVOR! Exquisito remate de Ali Olwan para el 1-1 de Jordania contra Austria.



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Defensivamente, en los córners, Austria marca de manera mixta, con tres marcas individuales y el resto haciendo zona, algo que puede ser aprovechado por alguna jugada preparada de la Argentina. El equipo de Scaloni suele jugar en corto cada tiro de esquina: casi nunca lanza directo, así mueve marcas, y eso puede ser una llave al gol, por más que el área esté llena de jugadores que miden más de 1m90.