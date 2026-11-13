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Austria vs. Republic of Ireland por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Austria y Republic of Ireland en el marco de la jornada 5 del grupo B3; todo lo que hay que saber antes del partido

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Austria vs. Republic of Ireland por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Austria vs. Republic of Ireland por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Austria y Republic of Ireland correspondiente al grupo B3 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este sábado 14 de noviembre a las 16.45 h en el Raiffeisen Arena de Linz.

El presente de los equipos

Austria llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 frente a Kosovo en su última presentación, buscando recuperar la senda del triunfo en casa. Por su parte, la Republic of Ireland también arriba con un empate reciente en su historial, luego de firmar un 1-1 ante Israel en su anterior encuentro de la competición.

Estadísticas del cruce

Ambos seleccionados llegan con rendimientos similares en sus respectivas últimas presentaciones, habiendo marcado un gol cada uno y recibido la misma cantidad en sus duelos previos frente a Kosovo e Israel, respectivamente. Este enfrentamiento en el Raiffeisen Arena representa una oportunidad crucial para desequilibrar la balanza en la tabla del grupo B3.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones en el grupo B3 en esta recta final de la fase de grupos. Tanto Austria como la Republic of Ireland necesitan sumar de a tres para escalar posiciones y mantener sus aspiraciones intactas en el certamen europeo.

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