Ayyoub Bouaddi, el chico de 18 años que Marruecos le arrebató a Francia, sorprendió ante Brasil y se vislumbra como una de las figuras del Mundial 2026

Ayyoub Bouaddi no necesitó pedir permiso. A los 18 años, en su primer partido oficial mundialista, el mediocampista de Marruecos jugó como si llevara una década en la elite: tocó más pelotas que cualquier compañero, completó 60 de 66 pases, ganó nueve duelos y se adueñó de una zona del campo en la que Brasil tenía nombres de experiencia, recorrido y jerarquía. Lo que hasta hace unos días era una promesa seguida por los especialistas se convirtió, de golpe, en una de las primeras grandes apariciones de la Copa del Mundo. Y con una historia que lo vuelve un cerebro también fuera del campo.

Nacido en Senlis, al norte de París, y formado en Francia, Bouaddi eligió representar a Marruecos, el país de origen de sus padres, después de haber recorrido las selecciones juveniles francesas hasta la sub 21, donde sumó 27 presencias con Les Bleus. Esa decisión, confirmada antes del Mundial, tomó otra dimensión después del 1-1 ante Brasil. No solo por el partido que jugó, sino por lo que provocó del otro lado: en Francia ya se habla de una oportunidad perdida.

Ayyoub Bouaddi disputando un amistoso ante Italia el 15 de noviembre de 2024 Gabriele Maltinti - FIGC - FIGC

El dato estadístico ayuda a explicar el impacto. Bouaddi terminó el partido con 86 intervenciones, 91% de precisión en los pases, 16 entregas correctas sobre 16 en el último tercio, seis recuperaciones, cinco intercepciones y nueve duelos ganados. Además de cometer una sola falta como número 5, pero con la 6, otro número que retrata su despliegue es que nadie corrió más que él, con 11,87 kilómetros.

El elogio más gráfico llegó del mismísimo Romário. “Este chico Bouaddi me impresionó muchísimo. ¡Cómo juega el muchacho! Apenas 18 años y mucho fútbol. Estaba en todas partes del campo, moviéndose, creando jugadas, desarmando. Si continúa así, este chico llegará lejos”, aseguró el exdelantero brasileño, citado por Marca.

Ayyoub Bouaddi ante Raphinha y Lucas Paqueta; el marroquí completó los 90 minutos como titular KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, intentó bajarle el tono a la euforia. “Quizás todo el mundo se está entusiasmando de esta manera porque es un jugador nuevo”, sostuvo. Y agregó: “Bouaddi no me impresionó, yo ya sabía muy bien qué tipo de jugador es y por eso tuvimos muchas reuniones para que eligiera jugar con Marruecos”. Para el entrenador marroquí, la edad no era un riesgo: “Mucha gente habla de la edad, pero en términos de experiencia tiene muchos más partidos en Ligue 1 que muchos otros jugadores. Y ha jugado en la Champions League”.

La historia venía de antes. Bouaddi debutó como profesional con 16 años y tres días, en Conference League, con Lille ante Klaksvík. En la Ligue 1 se transformó en uno de los futbolistas más jóvenes en estrenarse en la competencia, y el 2 de octubre de 2024, el día que cumplió 17 años, fue titular en la victoria de su equipo ante Real Madrid por la Champions. En una entrevista con L’Équipe, recordó aquella noche: “Este partido cambió todo. Estaba en un sueño, no controlaba nada”.

Juega con la número 32 en Lille, donde surgió de las inferiores y se terminó imponiendo como titular ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Fuera del campo, su perfil también escapa al molde habitual. En junio de 2023, con 15 años, ganó en el Palacio del Elíseo el concurso de oratoria de los centros de formación de fútbol de Francia. El tema que defendió fue el contraste entre el resultado y la manera. “Una victoria es una victoria. Es el resultado lo que cuenta y es lo que se recuerda al final”, dijo entonces, según la reconstrucción publicada por distintos medios franceses.

También terminó el bachillerato científico con mención sobresaliente y cursa una licenciatura a distancia en matemáticas. En la misma entrevista con L’Équipe explicó por qué sostiene ese doble camino: “Elegí los estudios porque es lo que me gusta hacer”. Y añadió: “Sabemos que una carrera no dura toda la vida. Las lesiones pueden llegar, nunca se sabe. Entonces, la escuela sigue siendo muy importante; también es una seguridad, entre comillas”.

El caso encendió la discusión en Francia. Jérome Rothen, exjugador francés y actual analista de RMC Sport, cuestionó la gestión del seleccionado francés. “No hacía falta esperar a su partido contra Brasil para saber que es un jugador excepcional”, afirmó, según diario AS. Didier Deschamps había defendido a fines de marzo la libertad del futbolista para decidir : “Tiene esa libertad de poder elegir y no estoy aquí para quitársela”, dijo el seleccionador francés en conferencia de prensa.

La repercusión también se trasladó a sus redes sociales, donde su perfil creció con fuerza después del partido ante Brasil. El dato confirma el cambio de escala: Bouaddi dejó de ser una promesa seguida por especialistas para transformarse en una de las caras nuevas del Mundial.

Ayyoub Bouaddi sigue a Marruecos desde chico, presente en el Mundial de Rusia 2018, como aficionado Instagram

Bouaddi eligió Marruecos y lo comunicó en su Instagram hace tres semanas, con una publicación en la que también cuidó su vínculo con Francia. “Estoy orgulloso de poder representar a Marruecos en la más grande de las competiciones. Un sueño que se hace realidad, pero sobre todo el comienzo de una nueva etapa, con aún más trabajo, exigencia y responsabilidades”, escribió, acompañado de una foto de cuando estuvo como hincha presente en Rusia 2018. Ocho años después, el recorrido se completó desde adentro: ya no mira el Mundial desde una tribuna, sino que lo juega como titular.

Luego agregó: “Un pensamiento también para Francia. Mi elección no quita en nada el orgullo y el reconocimiento de haber podido llevar esa camiseta en juveniles. Estoy y estaré siempre orgulloso de mi doble cultura, de mi recorrido y de mis raíces”.

Ayyoub Bouaddi (el número 6) fue titular y jugó el partido completo en el debut de Marruecos en el Mundial ante Brasil KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bouaddi ya tomó su camino. “Tomé mi decisión y estoy muy orgulloso de ella. Es un alivio. Estoy orgulloso de representar a mi país, Marruecos. Espero que logremos grandes cosas juntos”, sostuvo tras inclinarse por los “Leones del Atlas”, según Marca.

En un Mundial que suele fabricar revelaciones, su irrupción tuvo algo más que una buena noche. Marruecos encontró un mediocampista de presente y futuro. Francia mira de lejos a un jugador que formó durante años. Y, mientras tanto, Bouaddi, el chico que estudia aritmética después de entrenarse, ya convirtió una vieja pregunta de oratoria en una escena de fútbol mayor: el resultado importa, pero la manera también puede dejar una huella.