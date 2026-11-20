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Bahia recibe a Coritiba en la jornada 36 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Bahia y Coritiba, correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 21 de noviembre a las 17.30 h en el estadio Arena Acelen Fonte Nova, ubicado en la ciudad de Salvador.
El momento de los equipos
Bahia llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a Grêmio en su última presentación. Por su parte, Coritiba buscará recuperarse luego de la derrota sufrida ante Santos por 1-0 en la fecha anterior del certamen.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con la necesidad de sumar puntos valiosos para sus aspiraciones en el cierre de la temporada. El rendimiento reciente de los dos equipos marca una búsqueda de regularidad en esta etapa definitiva del torneo.
Lo que está en juego
Con solo pocas jornadas por disputarse, el resultado de este enfrentamiento es fundamental para definir el destino de ambos clubes en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A, donde cada unidad es determinante para la clasificación final.
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