Bahia vs. Mirassol, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Bahia recibe a Mirassol en la jornada 30 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Bahia y Mirassol, correspondiente a la fecha 30 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 19.30 h. El duelo tendrá lugar en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, ubicado en la ciudad de Salvador.
El momento de los equipos
Bahia llega al compromiso buscando revertir su presente tras haber sufrido una derrota por 1-0 ante Palmeiras en su presentación previa. Por su parte, Mirassol llega al encuentro con la necesidad de sumar de a tres luego de haber empatado 1-1 frente a RB Bragantino en la última jornada disputada.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño en esta etapa decisiva del torneo. Mientras que Bahia intentará aprovechar la localía en el Arena Fonte Nova para reencontrarse con la victoria, Mirassol buscará romper la paridad que marcó su resultado anterior para escalar posiciones en la tabla de la Serie A.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato. Sumar de a tres resulta vital para Bahia en su intención de escalar posiciones, mientras que para Mirassol el encuentro representa una oportunidad clave para consolidar su rendimiento y mantenerse competitivo en la tabla de posiciones de la temporada 2026.
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