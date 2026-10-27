Bahia vs. São Paulo, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bahia y São Paulo, correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, ubicado en la ciudad de Salvador.

El momento de los equipos

Bahia llega al compromiso tras haber igualado 1-1 frente a Santos en su última presentación. Por el lado de la visita, São Paulo también viene de registrar un empate 1-1 en su reciente choque ante Mirassol, manteniendo ambos equipos una paridad de resultados en la antesala de este enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

El duelo en la Arena Fonte Nova se presenta como un desafío táctico para ambos conjuntos. Mientras Bahia busca hacer valer su localía ante su público en Salvador, São Paulo intentará imponer condiciones tras haber repartido puntos en su última salida al campo de juego.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta instancia avanzada del Brasileirao Serie A es vital para las aspiraciones de ambos equipos. Tanto Bahia como São Paulo necesitan los puntos en disputa para escalar posiciones en la tabla y fortalecer sus objetivos de cara a la recta final del torneo.