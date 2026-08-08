Bahia vs. Vasco da Gama por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Bahia recibe a Vasco da Gama en la jornada 22 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Bahia y Vasco da Gama, correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 9 de agosto a las 16.00 h en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, ubicado en la ciudad de Salvador.
El momento de los equipos
El conjunto local, Bahia, llega a este compromiso tras haber igualado sin goles frente a Fluminense en su última presentación. Por el lado de la visita, Vasco da Gama también viene de registrar una igualdad, en su caso 1 a 1 ante Mirassol, manteniendo una racha de resultados que ambos buscarán romper para escalar posiciones en el certamen.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos llegan con antecedentes recientes de paridad en el torneo. Mientras que Bahia intentará hacer valer su localía en el Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Vasco da Gama buscará capitalizar su rendimiento tras su última salida ante Mirassol para sumar tres puntos fundamentales en condición de visitante.
Lo que está en juego
Con el desarrollo de la jornada 22, este partido representa una oportunidad crucial para que ambos elencos mejoren su situación en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A 2026. Sumar de a tres es la prioridad tanto para el equipo de Salvador como para la visita, en un certamen cada vez más competitivo.
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