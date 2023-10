escuchar

Lionel Messi conquistó este lunes, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé, su octavo Balón de Oro como mejor futbolista del año, que le afianza como el jugador más premiado en la historia del galardón, que entregó la revista France Football en el Teatro del Châtelet de París.

De esta manera, el exjugador del Paris Saint-Germain, ahora con la camiseta de Inter Miami, recoge la posta del francés Karim Benzema, que se hizo con el trofeo en 2022, y suma el octavo a su colección (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

El título de campeón del mundo conquistado en Qatar, que le permitió a la Argentina lograr su tercera estrella en la camiseta fue el principal aval de la Pulga, decisivo en una final ante Francia en la que consiguió eclipsar el impresionante partido de su excompañero en el conjunto parisino Kylian Mbappé.

David Beckham sonríe detrás de Lionel Messi, el hombre de la noche Michel Euler - AP

Tras él quedaron las dos grandes estrellas emergentes del fútbol mundial: Erling Haaland y Kylian Mbappé. El noruego, que firmó un año de debut brillante con el Manchester City al lograr el triplete (Premier League, FA Cup y Champions League), fue elegido segundo mejor jugador del mundo. ¿Y dónde quedaron los argentinos? ¿Julián, Lautaro, Dibu, también consagrado como el mejor arquero del planeta? Hubo sorpresas...

El francés, líder indiscutible del PSG y al que solo Messi impidió celebrar su segundo título mundial en Qatar, completó el podio de honor de la edición de 2023 del trofeo. El belga Kevin de Bruyne, volante del City, concluyó cuarto en la lista. Rodri Hernández, el único jugador español entre los nominados, fue finalmente quinto, después de un año crucial en el que, además de contribuir de manera decisiva al triplete del Manchester City con su gol en la final de la Champions, conquistó la Liga de Naciones con España.

Julián Álvarez y María Emilia Ferrero, de gala Michel Euler - AP

En el sexto lugar quedó Vinicius Jr, el delantero brasileño de Real Madrid que además recibió el Premio Sócrates a la iniciativa más solidaria, mientras que Julián Álvarez terminó finalmente séptimo en la clasificación tras un año mágico en el que enlazó el éxito con los Citizens y la estrella mundial con la albiceleste. El crecimiento del joven de Cachín es mágico. En menos de dos años. Julián se mostró feliz por su primera nominación al Balón de Oro y comentó: “Siempre dije que un sueño sería que cuando sea más grande, no solo me reconozcan por lo que hice adentro de la cancha, si no también por lo que fui, soy o seré como persona”, aseguró en una charla con ESPN.

La lista de los diez primeros la cerraron el nigeriano Victor Osimhen, delantero del Nápoli, octavo; el portugués Bernardo Silva, jugador de Manchester City, noveno; y el croata Luka Modric, del Real Madrid, ganador del premio en 2018, décimo.

Lautaro Martinez ingresa por Julián Álvarez, una imagen recurrente en el Mundial Julian Finney - Getty Images Europe

Fuera del Top 10 quedaron jugadores como Robert Lewandowski, que fue duodécimo; su compañero en el conjunto azulgrana, el turco Ilkay Gündogan, decimocuarto; el defensor del premio, el francés Karim Benzema, exfutbolista del Real Madrid y ahora en el Al-Ittihad, decimosexto; el inglés Jude Bellingham, antes en el Borussia Dortmund y ahora en las filas de Real Madrid, decimoctavo; o el atacante del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, vigésimo primero.

Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa) acabó decimoquinto y Lautaro Martínez (Inter de Milán), vigésimo. La distancia con Julián (unos 13 casilleros), resulta todo un símbolo. No siempre titular en el City, Julián convive de igual a igual con otras figuras de renombre mundial. Como Lautaro, capitán y artillero de Inter desde hace varios años.

Julián Álvarez se mostró orgulloso por competir con Lionel Messi, compañero en la selección argentina. Y hasta replicó una sentencia de Guardiola, su entrenador: “Me uno a lo que dijo Pep, que debería ser uno para Lionel y otro para el resto, ha hecho un año increíble con el gran Mundial que hizo, siendo el mejor jugador, ganándolo. Sí se lo merece”.

Al mismo tiempo, se refirió a la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, teniendo en cuenta que si gana el equipo xeneize, habría un potencial enfrentamiento contra su equipo, en el Mundial de Clubes. “Me preguntaron si quería enfrentarlo y dije que esperemos que no”, afirmó el delantero. Y dio sus motivos: “Como argentino, hincha de la Selección Argentina, ahí tiramos todos para el mismo lado, pero después a nivel clubes es un poco diferente”, afirmó.

