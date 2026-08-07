Balón de Oro 2026: cuándo se entrega el premio al Mejor Jugador de la temporada

Ya comenzó la cuenta regresiva para la entrega del Balón de Oro 2026, ceremonia que tendrá lugar el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. Tras el cierre de una temporada intensa, marcada por la disputa del Mundial, la revista France Football prepara el reconocimiento para los mejores. Esta edición toma en cuenta el periodo comprendido entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha de la final de la Copa del Mundo en la que España derrotó a la selección argentina por 1 a 0.

Esta vez no hay un candidato que sobresalga por encima del resto. La competencia presenta al menos ocho aspirantes con méritos para quedarse con el premio que el año pasado quedó en manos de Ousmane Dembélé. La selecta lista incluye a Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Michael Olise, Lionel Messi y el propio Dembélé. La diversidad de rendimientos en los diferentes torneos de la temporada y, principalmente, en el Mundial, genera una paridad absoluta.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro en la última temporada y quiere volver a quedarse con el premio Martin Meissner - AP

Rodri aparece como un nombre fuerte gracias a su rol como campeón del mundo con España y su elección como el mejor jugador del torneo, aunque su paso por el Manchester City registró un rendimiento discreto. En contraparte, Lamine Yamal brilló en LaLiga con el Barcelona, pero sufrió una eliminación temprana en la Champions League y su desempeño en la Copa del Mundo no fue el mejor. Harry Kane, por su parte, sumó 36 goles en 31 partidos con Bayern Múnich, pero sus resultados colectivos, tanto en Alemania como con el seleccionado inglés, carecieron de títulos relevantes.

El caso de Mbappé y Bellingham también genera debate porque ninguno ganó títulos en Real Madrid. Sin embargo, el delantero francés mostró un nivel excepcional y obtuvo la Bota de Oro en el Mundial, mientras que el mediocampista británico fue el mejor de los Tres Leones. Michael Olise, con sus gambetas en la Bundesliga y su registro como máximo asistidor del certamen ecuménico, aparece como una revelación futbolística para los 100 periodistas que votarán para elegir al ganador, aunque la falta de títulos limita sus chances reales.

Messi es quien más Balones de Oro posee, con ocho y con tres de ventaja sobre Cristiano Ronaldo, y se metió nuevamente entre los favoritos. Más allá de que juega en la Major League Soccer (MLS), su actuación inolvidable en la Copa del Mundo lo pone en la lista de candidatos. El capitán argentino convirtió ocho goles y alcanzó la final, siendo la figura excluyente del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Habrá que esperar para saber qué pondera cada votante para elegir al mejor de la temporada.

Lionel Messi con su octavo Balón de Oro recibido en 2023, luego de ganar el Mundial Qatar 2022 FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

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