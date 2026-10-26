Balón de Oro 2026, EN VIVO: horario, todos los nominados y dónde ver la ceremonia con Lionel Messi como candidato
Se celebrará en el teatro London Palladium, desde las 17, hora de la Argentina
Los candidatos a mejor entrenador del año
Estos son los candidatos al galardón a mejor entrenador del año: Luis de la Fuente, el seleccionador de España, Luis Enrique, entrenador de París Saint-Germain, Mikel Arteta de Arsenal, Unai Emery de Aston Villa) y Vincent Kompany de Bayern Munich.
Dónde se guarda el Balón de Oro
La página oficial del Balón de Oro en Instagram, realizó un posteo en el que permite ver dónde se transporta el premio que recibirán los y las futbolistas que serán elegidos como los mejores de la temporada.
Los candidatos al Trofeo Lev Yashin
Estos son los candidatos al Trofeo Lev Yashin, que se le otorga al mejor arquero de la temporada: Yassine Bounou de Al-Hilal, Thibaut Courtois de Real Madrid, Gregor Kovel de Borussia Dortmund, Joan García de Barcelona, Emiliano Martínez por Aston Villa (actualmente en Chelsea), Édouard Mendy de Al Ahli, David Raya de Arsenal, Vozinha por GD Chaves (en Colo Colo), Unai Simón de Athletic Bilbao y Matvey Safonov de Paris Saint Germain.
Quiénes son las candidatas al Balón de Oro
La lista de candidatas incluye a 30 futbolistas, entre ellas se encuentran Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Alexia Putellas, Melchie Dumornay, Khadija Shaw y Alessia Russo. También figuran Wendie Renard, Barbra Banda, Temwa Chawinga, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Clàudia Pina, entre otras jugadoras.
OUR 2026 WOMEN'S BALLON D'OR NOMINEES!— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
🇫🇷 Selma Bacha
🇿🇲 Barbra Banda
🇩🇪 Klara Bühl
🇳🇱 Esmee Brugts
🇪🇸 Mariona Caldentey
🇲🇽 Scarlett Camberos
🇳🇱 Kerstin Casparij
🇲🇼 Temwa Chawinga
🇪🇸 Cata Coll
🇭🇹 Melchie Dumornay
🇳🇴 Caroline Graham Hansen
🏴 Alex Greenwood
🇪🇸 Patri Guijarro
🇩🇰…
Cómo fue el operativo para blindar los resultados de los ganadores
Según el medio francés L’Equipe, la elección del ganador del Balón de Oro 2026 se mantuvo bajo un estricto resguardo para evitar la filtración del ganador que condecorará hoy al mejor futbolista de la temporada. De acuerdo publicaciones del periódico francés en su portal, antes de que se abran los sobres durante la gala, solo hay dos personas que conocen los resultados: Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, y Marc Las, productor editorial de la ceremonia.
Cómo se elige al ganador del Balón de Oro
Como cada temporada, la elección del ganador del Balón de Oro se determina mediante la votación de un jurado internacional integrado por periodistas especializados. En la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada jurado selecciona y ordena a diez jugadores de la lista de 30 nominados y reciben una serie de puntajes de acuerdo a tres criterios principales: el rendimiento individual, los logros colectivos durante la temporada y la conducta deportiva. Es decir, no sólo pesan las estadísticas sino que se considera la influencia y la importancia del futbolista dentro del campo de juego.
Por qué la ceremonia es en Londres
El evento se desarrollará en el teatro London Palladium, ubicado en el West End londinense. La elección de la capital inglesa coincide con el aniversario del premio y busca rendirle homenaje a Stanley Matthews, el primer futbolista que recibió el Balón de Oro, en 1956.
Good morning London! Today is the day! #ballondor pic.twitter.com/U88o5mLu0B— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Quiénes son los nominados
La lista masculina cuenta con 30 nominados y entre los nombres que aparecen como principales candidatos están Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Lionel Messi. El ex capitán de la selección argentina integra la nómina después de una actuación sobresaliente en la Copa del Mundo 2026. Además, Lautaro Martínez también figura entre los candidatos, en una lista que incluye, además, a Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Jude Bellingham, entre otros futbolistas destacados. La ceremonia de Londres revelará quién será el sucesor de Ousmane Dembélé, el ganador en 2025.
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor pic.twitter.com/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Bienvenidos a la transmisión en vivo de la ceremonia del Balón de Oro
Bienvenidos al minuto a minuto de la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que por primera vez en 70 años se realizará fuera de Francia y el lugar elegido es el teatro London Palladium, de Londres. En la fiesta, que comenzará a las 17, hora de la Argentina, estará Lionel Messi como uno de los candidatos. El evento será televisado por la plataforma gratuita DAZN.