Balón de Oro 2026, EN VIVO: horario, todos los nominados y dónde ver la ceremonia con Lionel Messi como candidato

Como cada temporada, la elección del ganador del Balón de Oro se determina mediante la votación de un jurado internacional integrado por periodistas especializados. En la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada jurado selecciona y ordena a diez jugadores de la lista de 30 nominados y reciben una serie de puntajes de acuerdo a tres criterios principales: el rendimiento individual, los logros colectivos durante la temporada y la conducta deportiva. Es decir, no sólo pesan las estadísticas sino que se considera la influencia y la importancia del futbolista dentro del campo de juego.