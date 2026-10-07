Balón de Oro 2026: favoritos y cuándo se entrega

El Balón de Oro 2026, el premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada, se entrega el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra, con Lionel Messi como uno de los candidatos. El período contemplado para esta edición es entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha de la final de la Copa del Mundo en la que España derrotó a la Argentina por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Todo indica que Leo, que este martes disputó su último partido con la camiseta de la selección, competirá por el galardón con Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri. El Top 5, de no mediar sorpresas, estará integrado por dichos protagonistas, por lo que Messi mantiene vivas las chances de levantar su noveno Balón de Oro para estirar su hegemonía como el máximo ganador de la historia.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los candidatos a ganar el Balón de Oro Canchallena

El jurado encargado de votar a los ganadores de cada terna lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). France Football organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la casa madre del fútbol a nivel internacional. El medio galo reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo.

La “lógica” indica que Messi, jugando en la Major League Soccer (MLS), no es el máximo favorito al premio. Pero la actuación impresionante que tuvo con la selección argentina en la Copa del Mundo, a los 39 años, lo ponen como uno de los firmes candidatos. Anotó ocho goles en el certamen ecuménico y, estadísticamente, fue su mejor Mundial, además de erigirse como subcampeón y figura excluyente del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Lionel Messi y un legado eterno: el astro argentino brilló en su última Copa del Mundo Tom Weller - dpa DPA

En cuanto al resto de los candidatos, Kane la rompió en Bayern Múnich, donde ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 tantos en 31 partidos, y también con Inglaterra, pero se quedó afuera de la Champions y de la Copa del Mundo en semifinales. Yamal, por su parte, tuvo un rendimiento muy discreto en el Mundial que quedó en manos de España y se quedó afuera en los cuartos de final de la Champions League, aunque ganó LaLiga con Barcelona siendo clave.

Mbappé no ganó títulos con Real Madrid y tampoco con Francia, pero mostró un nivel excepcional y obtuvo la Bota de Oro en la Copa del Mundo, competencia en la que ya es el máximo anotador de la historia. Por último, Rodri fue campeón del mundo con la Furia Roja y elegido como el mejor futbolista del certamen ecuménico, aunque no tuvo grandes actuaciones con Manchester City a lo largo de la temporada.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026 y quiere ganar el Balón de Oro por segunda vez BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nominados al Balón de Oro 2026