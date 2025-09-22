Balón de Oro 2025: esta es la lista de todos los ganadores

En la ceremonia que este miércoles se realiza en el Theatre du Chatelet de París, Francia, se dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2025. Además, también se entregarán los siguientes premios: Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa masculino y femenino (a los mejores Sub 21), Trofeo Lev Yashin masculino y femenino (mejores arqueros), Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximos goleadores entre clubes y selecciones), Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejores DT’s), Club del Año masculino y femenino, y Premio Sócrates (reconoce a quienes realizaron acciones solidarias).

Por segunda edición consecutiva, no figuran entre los nominados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Entre el argentino y el portugués dominaron el planeta fútbol en las últimas décadas y se repartieron 13 de los últimos 16 Balones de Oro. El rosarino lo ganó en ocho oportunidades, el primero de ellos en 2009, mientras que el nacido en la Isla de Madeira, Portugal, sumó cinco, el primero en 2008 y el último en 2017. Los dos transitan el último tramo de sus carreras en destinos menos competitivos que Europa: ‘Leo’, con 38 años, está en el Inter Miami de Estados Unidos, y ‘CR7′, con 40, juega en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2025

Trofeo Kopa masculino : Lamine Yamal (Barcelona - España).

: Lamine Yamal (Barcelona - España). Trofeo Kopa femenino : Vicky López (Barcelona - España).

: Vicky López (Barcelona - España). Trofeo Johan Cruyff masculino : Luis Enrique (Paris Saint Germain).

: Luis Enrique (Paris Saint Germain). Trofeo Johan Cruyff femenino : Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).

: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra). Trofeo Lev Yashin masculino : Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia).

: Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia). Trofeo Lev Yashin femenino : Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra).

: Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra). Trofeo Gerd Müller masculino : Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa - Suecia).

: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa - Suecia). Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona - Polonia).

*Noticia en desarrollo