Banfield eliminó a Riestra por penales y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

Banfield se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina y espera a Boca -si no prospera el reclamo de Vélez- o Racing, que se enfrentarán por un lugar entre los cuatro mejores. El Taladro eliminó a Deportivo Riestra por 7-6 en los penales, después de empatar 1-1 en los 90 minutos en el estadio de Temperley. Ángel Stringa abrió el marcador para el Malevo sobre el cierre del primer tiempo y Tomás Adoryán igualó a los 6 minutos del segundo tiempo. Diego Rodríguez terminó como el gran protagonista: convirtió su penal y luego le atajó a Carlos Quintana el remate que definió la serie.

La tanda tuvo una precisión extraordinaria. Durante trece ejecuciones consecutivas nadie falló. Hubo remates al ángulo, disparos potentes y definiciones ajustadas que convirtieron a los dos arqueros prácticamente en espectadores privilegiados. La presión de una eliminación directa no pareció alterar la calidad de los ejecutantes. Hasta que llegó el decimocuarto. Quintana tomó la responsabilidad para Riestra, Rodríguez detuvo su remate y salió corriendo a celebrar. Banfield ya está en una nueva instancia de semifinales, la última fue en 2022 cuando perdió con Talleres.

El abrazo entre Ignacio Abraham y el Ruso Rodríguez; Banfield eliminó a Deportivo Riestra por penales, tras el 1-1 en el tiempo regular JUAN MANUEL BAEZ

La situación era impensada, ya que el Taladro vive un mal presente en el torneo Clausura y, en medio de una delicada situación financiera, se desprendió de varias de sus figuras y atraviesa también un delicado momento institucional.

El arquero de Banfield ya había resultado decisivo antes. A tres minutos del final, cuando la definición por penales parecía inevitable, Tomás González recibió en el centro del área después de una pelota parada y sacó un remate de derecha, rasante, con destino de gol. Rodríguez reaccionó sobre la línea y evitó el 2-1. Primero sostuvo a Banfield en el partido. Después terminó de clasificarlo desde los doce pasos.

QUINTANA REMATÓ, RUSO RODRÍGUEZ ATAJÓ Y DESATÓ LA LOCURA EN EL TALADRO



El arquero de #Banfield se lució con una atajada clave frente al defensor de #Riestra y le dio la clasificación a los dirigidos por Pedro Troglio a la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports. Espera por el… pic.twitter.com/ZihfB1S6jW — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2026

Hasta llegar a ese desenlace, el partido había mostrado mucho más equilibrio que juego. Banfield buscó asumir el protagonismo desde el comienzo, aunque casi nunca consiguió transformar la posesión en profundidad. Riestra aceptó un partido trabado, de fricción y segundas pelotas. Durante buena parte del primer tiempo hubo más faltas que situaciones frente a los arcos, una dinámica que pareció acomodarle mejor al Malevo.

Riestra tuvo una de las primeras oportunidades claras a los 40 minutos. Gabriel Obredor envió un centro desde la derecha y encontró a Antony Alonso, que apareció a espaldas de la defensa y ensayó una volea que salió por encima del arco. Banfield respondió por medio de Santiago López García y poco después tuvo su mejor ocasión: Lautaro Gómez sacó un zurdazo con dirección al ángulo y Mariano Arzamendia respondió con una gran volada a mano cambiada.

Banfield celebra la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar a Riestra por penales Prensa Banfield

Cuando parecía que el 0-0 acompañaría a los equipos hasta el descanso, Riestra golpeó. A los 45 minutos, Alonso ganó una disputa después de un envío largo y bajó la pelota. Angel Stringa controló y desde una posición con muy poco margen, sacó una definición al ángulo para establecer el 1-0.

El gol de Riestra

¡RIESTRA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 45', Stringa puso el 1-0 ante Banfield en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/lGDtHF3MtX — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2026

La ventaja duró poco. Banfield regresó del vestuario con otra decisión y a los seis minutos del segundo tiempo encontró el empate por medio de Adoryán. El 1-1 volvió a llevar el partido al lugar del que pocas veces había salido: la paridad. El Taladro reaccionó cuando más lo necesitaba, pero tampoco consiguió aprovechar el envión de la igualdad para imponer definitivamente sus condiciones.

El gol de Banfield

¡EMPATÓ BANFIELD!



A los 51´, Adoryan marcó el 1-1 ante Deportivo Riestra, por los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/WmHM9g3GNl — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2026

Con el pasar de los minutos, el encuentro volvió a cerrarse. Ninguno consiguió gobernarlo con claridad y cuanto más cerca estuvo el final, mayor fue el cuidado por no cometer el error que podía terminar con la Copa. Riestra pareció algo más cómodo en ese escenario, aunque tampoco encontró los caminos para desnivelar, salvo por aquella aparición de González que Rodríguez consiguió neutralizar.

La Copa Argentina terminó ofreciéndole a Banfield un alivio en medio de un presente incómodo. El equipo de Pedro Troglio había llegado después de tres derrotas consecutivas en el Clausura y encontró una noche para resistir, reaccionar y sobrevivir. Riestra, en cambio, dejó escapar la posibilidad de alcanzar por primera vez las semifinales. El Taladro está entre los cuatro mejores y quedó a un partido de la final. No la tendrá nada fácil. Del otro lado aparecerá Boca o Racing. Vale recordar que Vélez presentó un reclamo por el partido con el Xeneize (ganó por penales), que esa incluyó seis extranjeros en la planilla del encuentro. El reglamento indica que solo puede haber cinco. Aunque se cree que no habrá una sanción deportiva.

La palabra del Ruso Rodríguez