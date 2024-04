Barcelona arde tras la dolorosa eliminación de la Champions League: los señalamientos a Araujo por la expulsión y las lapidarias portadas de los medios

Escuchar

Barcelona amaneció con el dolor de ya no ser. De saber que sus sueños de volver a ganar la Champions League se truncaron una vez más. De que el año próximo se cumplirá una década de su última conquista continental. Sí, aquella de 2015 en la que el equipo de Lionel Messi superó a la Juventus de Carlos Tevez. Y también con la percepción de que el plantel se rompió tras el contundente 1-4 de local ante PSG, que lo eyectó del torneo en cuartos de final.

Y, como suele suceder ante un traspié deportivo, en la búsqueda de un culpable o un responsable, el foco estuvo puesto en la expulsión de Ronald Araujo a los 29 minutos, por cometer una infracción en la puerta del área y desactivar de manera ilegal una ocasión manifiesta de gol de PSG.

La acción cobró más fuerza con el desenlace del encuentro y de la llave, ya que al momento de quedarse con un hombre menos, Barcelona ganaba 1 a 0 de local después de haber derrotado al conjunto parisino 2 a 1 en Francia.

Falta muy muy dudosa.



Si os fijáis detenidamente, ARAUJO solo apoya su mano medio segundo en su hombro y éste empieza a subir la mano para fingir la caída, dejando la pierna hacia atrás, lo que provoca el choque con la de Araujo.



Enserio veías tan clara la falta y la roja?? pic.twitter.com/QnQMi8bvMa — 🇪🇦 Yámame Lamine ⚽ (@Barsatop1) April 17, 2024

El que no ocultó su malestar fue Ilkay Gündogan, quien se mostró muy crítico tras la eliminación. “Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil”, señaló el mediocampista a CBS Sports.

Sobre la expulsión de su compañero, criticó: “Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tenés que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un mano a mano. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al arquero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”.

😳 "Les hemos REGALADO el PARTIDO".



RAJADA HISTÓRICA de GÜNDOGAN #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/vb7mAI9LaJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 17, 2024

El que salió a contradecir al alemán este miércoles fue el francés Jules Koundé, quien le quitó responsabilidad a Araujo y expresó su opinión en su Instagram, donde escribió: “Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para el clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers”. A ese comentario, varios compañeros suyos, como Marcos Alonso, Sergi Roberto o Vitor Roque, lo elogiaron con un aplauso.

Por su parte, el entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, buscó cuidar sus palabras de la conferencia de prensa post derrota: “Intentaré hablar desde la calma y la reflexión. Jugar hoy a este nivel, jugar diez contra once es prácticamente imposible. Das muchas ventajas al equipo que sigue con uno más. Para mí, es innecesaria la expulsión. Revienta la eliminatoria y ahí se acaba el fútbol y una eliminatoria igualada y bonita”

Incluso, deslizó que para él fue exagerada la tarjeta roja: “Tuvimos alguna opción al final, pero es casi imposible. Para mí, la cosa hubiera sido diferente si Ronald va a pararlo, a bloquearlo, pero es que no es eso, si Ronald se quiere apartar. Da rabia”.

Tapa del diario Sport después de la eliminación de Barcelona

“Con once hemos sido mejores y esta acción arbitral nos revienta el partido. No estoy de acuerdo con que hubieran ganado contra once, les hacíamos daño a la espalda en todo momento. Y defendíamos bien. Teníamos el partido, pienso, con dominio total. Y la expulsión marca eso. La sensación es de desilusión por la manera de perder. Pero hemos perdido con total dignidad. Con decisiones arbitrales que te condicionan por completo”, lamentó, una vez más.

En sintonía a esa sospecha, el propio Araujo se expuso a una sanción al hacer un polémico gesto mientras se iba al vestuario, en el que daba a entender que a Barcelona le estaban robando el partido con su expulsión.

Portada de Mundo Deportivo tras la eliminación de Barcelona

Por su parte, Marc-André Ter Stegen, arquero del conjunto catalán, le expresó a Movistar+: “Nos vamos súper decepcionados. Decepción es la palabra adecuada. Esperábamos a un equipo así, el PSG tenía que recuperar ese gol (en contra de la ida). Todo cambió tras la expulsión de Araujo”.

En los medios, las expresiones siguieron la misma línea en relación a que la salida del mediocampista alteró todo, porque incluso derivó en el rápido reemplazo del joven maravilla, Lamine Yamal. Por ejemplo, el Lobo Francisco Carrasco, exfutbolista del equipo blaugrana, sentenció en el programa El Chiringuito: “Gündogan dijo la realidad: Araujo nos ha hecho perder el partido”.

La tapa del diario As luego del triunfo de PSG ante Barcelona

Los medios catalanes enfocan el GPS al futuro inmediato. La primera escala en la reconstrucción emocional será este domingo en el Santiago Bernabeu, adonde Barcelona deberá viajar para enfrentar a Real Madrid, en otra edición del clásico español.

Más allá en el tiempo vendrá la despedida de Xavi y su reemplazo, cargo que caería en manos del mexicano Rafa Márquez. El DT saliente se ilusiona con lo que viene: “Imaginá lo que puede llegar a ser este equipo cuando esté construido, porque es un grupo que está en construcción. Hemos llegado hasta donde hemos topado con circunstancias que no podemos controlar. De estas situaciones es de las que se aprende más, el fútbol es así, y este equipo crecerá. Seguro que el año que viene el club volverá más fuerte aún a la Champions”, auguró.

LA NACION