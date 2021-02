Spanish La Liga | Fase de grupos Sin Comienzo P Barcelona P Cádiz

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2021 • 23:59

Con la derrota de Atlético de Madrid ante Levante, la cima de la liga española ya no figura tan lejos para Barcelona. Con el objetivo de acercarse, el equipo dirigido por Ronald Koeman se mide frente a Cádiz este domingo desde las 10 (hora de Argentina) en el estadio Camp Nou. El partido del club que tiene a Lionel Messi como líder y capitán puede verse en la señal DirecTV.

En el torneo, Barcelona viene de ganar ante Alavés por 5-1 mientras que Cádiz viene de caer ante Athletic de Bilbao por 4-0. La entidad culé suma 46 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el líder, Atlético de Madrid, tiene 55. La opción aparece inmejorable para dar batalla por el título.

Lionel Messi suma 15 goles en la liga española y está a uno de Luis Suárez Fuente: Reuters

Lo cierto, también, es que el golpe más reciente, el 4-1 ante PSG en el Camp Nou, en los octavos de final de la Champions League, vuelve a poner en foco los problemas que aquejan al equipo y a Barcelona, que camina hacia una demorada elección presidencial mientras espera en vilo qué decisión tomará Messi respecto de su futuro.

"Es normal que anímicamente los jugadores estén bajos después de lo que nos pasó. Tienen buena actitud. El último viernes noté el ambiente más bajo de lo normal, pero es bueno, porque si no afecta no podemos estar aquí. Aunque ahora he visto el grupo como antes y con muchas ganas de jugar el partido", dijo Koeman.

Ronald Koeman, DT de Barcelona, cree que su equipo todavía tiene opciones en las tres competencias que está disputando Crédito: Miguel Ruiz / FC Barcelona

En el torneo local Barcelona acumula siete victorias consecutivas y van por la octava. El DT no podrá contar con Ronald Araújo, Philippe Coutinho, Sergi Roberto y Ansu Fati, ya que están lesionados.

"En la Liga llevamos una buena trayectoria, siempre esperamos que el primero pierda puntos. No soy tan negativo, hay que seguir trabajando. Somos el Barça, tenemos buenos jugadores y siempre hay que reaccionar y poner las cosas en su sitio", finalizó el entrenador neerlandés.

Conforme a los criterios de Más información