Barcelona es una máquina de ganar y Flick iguala el récord de Martino en el comienzo de la Liga de España

Las dudas por la ausencia del lesionado Raphinha, autor de 14 de los 36 goles hasta este sábado, y por el ensamble colectivo de más de una decena de futbolistas repartidos en distintas selecciones por la fecha FIFA, no tardaron en disiparse. Barcelona mantuvo el paso arrollador que traía antes de la larga pausa de tres semanas.

A los dos minutos ya ganaba 1-0 con un gol de Anthony Gordon, el extremo inglés que llegó desde Newcastle y muestra una rápida adaptación. El 3-0 sobre Getafe en el Camp Nou le permitió al equipo de Hansi Flick mantener un pleno de nueve victorias en la temporada, entre la Liga de España (ocho fechas) y la Champions League (una).

La incursión de Barcelona en el mercado de pases también muestra el acierto en la contratación de Gabriel Jesus, por quien pagaron 10 millones de euros a Arsenal cuando naufragaron definitivamente las negociaciones por Julián Alvarez. El brasileño marcó el 2-0, a los 30 minutos de la primera y suma tres tantos en cinco presencias (123 minutos). “Con estos jugadores es muy fácil, me facilita tener ocasiones”, expresó Jesus.

Gabriel Jesus, reemplazante del lesionado Raphinha, festeja su gol, mientras se acerca Kounde LLUIS GENE - AFP

El lateral francés Jules Kounde consiguió el 3-0. Barcelona lleva 34 goles en la Liga, a un promedio de 4,25 por encuentro. Igualó el mejor comienzo de torneo de la historia del club, con los ocho éxitos en fila en la temporada 2013/14, en el equipo que dirigía Gerardo Martino y tenía a Lionel Messi y a un Neymar recién incorporado desde Santos. Aquel Barcelona del Tata perdió el título en la última fecha frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Esta goleada es el punto de partida de dos semanas con un calendario exigente. El martes visitará a Galatasaray en Estambul por la Champions League; el próximo fin de semana visitará a Betis, el miércoles 20 irá al Parque de los Príncipes para enfrentar a Paris Saint Germain, y el domingo 25 recibirá en el clásico a Real Madrid, que este sábado venció 1-0 a Villarreal en un partido con una incidencia muy peculiar. Vinicius, que empezó en el banco por la titularidad de Diomande -autor del gol-, anotó el 2-0 y dio origen a una celebración grupal a la que sumó hasta José Mourinho. Todo fue en vano porque intervino el VAR para señalar que el gol no sería convalidado porque en el inició del ataque le tiró del pelo a Saliba.

Dani Olmo se esfuerza para llegar a la pelota LLUIS GENE - AFP

Dentro de una formación en la que hubo lugar para la rotación, Lamine Yamal, que venía de tener minutos en los cuatro cotejos de España por la Nations League, disputó el partido completo contra Getafe. “Le pregunté si estaba cansado, pero me dijo que no. En la segunda parte estuvo más implicado en acciones de uno contra uno. Estoy contento con él, se recupera bien tras los esfuerzos y eso en un jugador profesional es lo más importante”, expresó Flick. De los titulares habituales, no ingresó Pau Cubarsí y sí lo hicieron en la última media hora Pedri y Fermín López.

El entrenador alemán, que ya tiene un doblete de títulos de Liga, suma 97 victorias en 126 partidos al frente del Barça. Obtuvo el 77 por ciento de los puntos, el mejor rendimiento histórico de un entrenador, por encima de Luis Enrique (76%), Pep Guardiola (72%) y Helenio Herrera (71%).

“Preferimos los títulos antes que batir récords. No es fácil retomar tras un parón de tres semanas. Hemos tenido que gestionarlo. Estoy contento por el rendimiento del equipo, tiene mucha calidad y esa es nuestra fuerza. Para ganar títulos, eso es importante. El ambiente en el plantes es increíble y lo valoro mucho”, comentó Flick.